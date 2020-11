Lewandowski blestel in zadetka posvetil slavljencu Gerdu Müllerju

Nova tekma in nova gladka zmaga Bayerna, bi lahko dejali po torkovem obračunu med RB Salzburgom in bavarskim velikanom. Avstrijci so se sicer dolgo upirali, a so v zadnjih 15 minutah prejeli kar štiri zadetka za končnih 2:6. Dvakrat je v polno meril tudi Robert Lewandowski, ki po tekmi ni pozabil na legendarnega Gerda Müllerja, ki je prav v torek praznoval 75. rojstni dan.

"Zadetka posvečam pravi legendiGerdu Müllerju. Danes je njegov 75. rojstni dan. Veličina uspehov, ki jih je dosegel, me motivira. Vsak dan garam, da bi se približal njegovi veličini. Ostani močan, kralj," je po zmagi nad Red Bullom iz Salzburga na Facebooku zapisal Robert Lewandowski. To sta bila za poljskega napadalca že 11. oziroma 12. gola sezone, a obenem prva v Ligi prvakov. Lewandowski, ki za Bavarce nastopa od leta 2014, je sicer že nekaj časa na drugem mestu večne Bayernove lestvice strelcev. Trenutno je pri 258 zadetkih, a veliko vprašanje je, če še lahko ujame prav Gerda Müllerja, ki se je zaustavil pri neverjetni številki 515. PREBERI ŠE Gerd Müller v tišini upihnil 75. svečko: 'Mislimo, da ne trpi' Legendarni Bomber der Nation (v prevodu: strelec nacije, op. a.), kot je vzdevek Müllerja, je na prvem mestu med strelci tudi, ko je govora zgolj o tekmah Bundeslige. Na elitnem nemškem nivoju je 365-krat meril v polno, drugi je Klaus Fischer z 268 zadetki, na tretjem mestu pa je pri številki 246 prav 32-letni Poljak. icon-expand Robert Lewandowski je v tej sezoni Bundeslige za deset zadetkov potreboval zgolj pet tekem. FOTO: AP