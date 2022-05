Lewandowski: Moja zgodba z Bayernom je končana

V tem času je na 374 tekmah za Bayern dosegel kar 344 golov, v lanski sezoni pa je presegel tudi rekord slovitega Gerda Müllerja (40) po številu zadetkov v sezoni Bundeslige z 41. Za reprezentanco je na 129 tekmah dosegel 75 golov.

Pri Bayernu so v medijskih nastopih po koncu sezone večkrat izrazili prepričanje, da bo 33-letnik spoštoval pogodbo in še eno leto ostal na Bavarskem. Lewandowski pa je po koncu tekmovalnega obdobja dejal, da pogodbe po koncu sezone 2022/23 z Bayernom zagotovo ne bo podaljšal in da bo morda odšel že to poletje.