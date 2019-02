Varovanci Nika Kovača so se v osmino finala prebili kot prvi v skupini E, v kateri so se merili z Benfico, Ajaxom in AEK. Po drugi strani pa si je Liverpool vstopnico za izločilne boje Lige prvakov izboril v t.i. Skupini smrti. Redsi so vse do zadnje tekme, ko je na Anfieldu padel Napoli, trepetali za napredovanje.

"Mislim, da smo v skupini igrali kar dobro. Dobili smo težkega nasprotnika v osmini finala. Liverpool je v tem trenutku na vrhu angleškega prvenstva. Seveda se bomo borili in upam, da napredovali v naslednji krog," je misli pred tekmo z Liverpoolom strnil prvi adut v Kovačevem rokavu, Robert Lewandowski.

"Naše sanje so premagati Liverpool. Zavedamo se, da bo zelo težko. Od prve minute do konca bomo morali dati vse od sebe," je še zagotovil Poljak.