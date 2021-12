Lewandowski pred Ronaldom, Ronaldo pred Messijem, a na samem vrhu Haller

Konec skupinskega dela Lige prvakov običajno prinaša tudi pregled statističnih podatkov po odigranih šestih tekmah. Tokrat smo pod drobnogled vzeli najboljše strelce, podajalce in vratarje, pogledali pa smo tudi, kdo je na vrhu najbolje ocenjenih ekip po algoritmu Sofascore. Analizirali smo tudi predstave slovenskih nogometašev v najelitnejšem nogometnem klubskem tekmovanju v sezoni 2021/22.

Robert Lewandowski in Lionel Messi sta bila bitko za nedavno podeljeno zlato žogo 2021, dobil jo je Messi, ki pa v skupinskem delu Lige prvakov v dresu PSG-ja, ki ga je poleti zamenjal za Barcinega, ni bil dorasel poljskemu napadalcu. Slednji se je zaustavil pri devetih zadetkih (ob dveh podajah) na šestih tekmah, skupno pa je odigral 516 minut. Lionel Messi je ob petih odigranih tekmah zabil pet golov, skupno je na zelenici preživel 450 minut. Pet golov trenutno na lestvici najboljših strelcev sezone Lige prvakov zadošča za delitev šestega mesta (deli si ga s starim znancem s španskih zelenic Karimom Benzemajem, Bayernovim Leroyem Sanejem in sinjemodrim Riyadom Mahrezom).

icon-expand Robert Lewandowski je zabil kar devet golov na šestih tekmah, toda pred njim je presenečenje sezone Sebastien Haller. FOTO: AP

Med Messija in Lewandowskega se je s šestimi goli (na petih tekmah) vrinil Cristiano Ronaldo, ki je na lestvici naj strelcev tako na petem mestu. Pred njim sta na tretjem še Liverpoolov Mohamed Salah in Leipzigov Christopher Nkunku (oba po sedem golov), drugi je Lewandowski z devetimi, na samem vrhu pa napadalec Ajaxa Sebastien Haller. Reprezentant Slonokoščene obale, sicer rojen v Franciji očetu Francozu in mami iz Slonokoščene obale, se je zaustavil pri desetih zadetkih, potem ko je že na uvodnem obračunu s Sportingom (ta je prav tako kot Ajax napredoval iz skupine C) dosegel štiri zadetke. Ob desetih golih se 27-letnik lahko pohvali tudi z dvema podajama.

icon-link Naj strelci skupinskega dela Lige prvakov 2021/22 FOTO: Sofascore.com

Najboljši podajalci: na vrhu Bruno Fernandes

Med tistimi, ki so se največkrat izkazali s podajo za zadetek, je na vrhu nogometaš Manchester Uniteda, in sicer je to Bruno Fernandes. Sledi član Bayerna Leroy Sane, ki si s petimi zadetki deli šesto mesto na lestvici naj strelcev z Messijem, zaustavil se je pri štirih podajah. Prav toliko sta jih zbrala član Ajaxa Antony in PSG-jev Kylian Mbappe, ki v tej sezoni blesti s podajami v vseh tekmovanjih. Če je celotni pretekli sezoni Ligue 1 zbral sedem podaj, je v aktualni sezoni že pri osmih. Na petem mestu Sofascore naj podajalcev najdemo Realovega nogometaša Viniciusa Juniorja s tremi podajami (poleg Viniciusa je tri podaje doseglo še osem nogometašev, a ima Brazilec najboljšo splošno Sofascore oceno, zato je umeščen na tretje mesto).

icon-link Naj podajalci skupinskega dela Lige prvakov 2021/22 FOTO: Sofascore.com

Kaj pa vratarji? Kje sta Oblak in Handanović?

Med vratarji je po oceni Sofascore algoritma (kriterij je 50 odstotkov odigranih možnih minut) na samem vrhu najboljši vratar po izboru revije France Football, tj. vratar PSG-ja Gianluigi Donnarumma (daleč najboljša ocena 7,90, a je odigral 'le' tri tekme). Sledi v tej sezoni zares dobro razpoloženi Realov vratar Thibaut Courtois (7,47), nato pa prvo presenečenje na lestvici: vratar Šerifa iz Tiraspola, soigralec slovenskega Lovra Bizjaka, Grk Giorgos Athanasiadis (7,42). Sledi še en grški vratar, in sicer Benficin čuvaj mreže Odysseas Vlachodimos na četrtem mestu (7,30), nato pa že najdemo prekaljenega mačka, Bayernovega vratarja Manuela Neuerja (7,17). Na seznamu pogrešate Jana Oblaka in Samirja Handanovića? V aktualni sezoni Lige prvakov nista bila med najbolj uspešnimi, še posebej to velja za Oblaka, ki je pristal šele na 22. mestu (ocena 6,77) med vratarji. Malenkost bolje se je odrezal Handanović, pristal je na 15. mestu z oceno 6,85. Skupno se je na Sofascore seznam sicer uvrstilo 36 vratarjev.

icon-link Najbolje ocenjeni vratarji po algoritmu Sofascore FOTO: Sofascore.com

Kako so se odrezali Slovenci?

Z individualnega gledišča bi lahko bilo bolje, z ekipnega pa ni tako zelo slabo, bi se lahko glasil eden od odgovorov na zgoraj zastavljeno vprašanje. Kar trije so se namreč uvrstili v izločilne boje Lige prvakov, trije pa potujejo v Ligo Evropo. Med potniki v izločilne boje Lige prvakov so Benjamin Šeško (Salzburg), Samir Handanović (Inter) in Jan Oblak (Atletico Madrid). V Ligo Evropo so izpadli Josip Iličić (Atalanta), Kevin Kampl (RB Leipzig) in Lovro Bizjak (Šerif Tiraspol), ki pa zaradi poškodbe ni odigral niti ene same tekme v skupinskem delu Lige prvakov. Edini, za katerega se je evropska pot predčasno zaključila, je Benjamin Verbič (Dinamo Kijev).

icon-link Najbolje ocenjeni slovenski nogometaši v skupinskem delu Lige prvakov 2021/22 FOTO: Sofascore.com

Izmed najbolje ocenjenih slovenskih predstavnikov je na vrhu Iličić, ki je vpisal oceno 7,17. Sledi vratar Handanović z oceno 6,85, nato Kampl (6,83), Oblak (6,77) in Benjamin Šeško (6,64). Slednji je sicer odigral le 38 odstotkov minut, a smo ga skupaj s Sofascore vseeno uvrstili na seznam najboljših petih. Iličić se v skupinskem delu Lige prvakov v tej sezoni lahko pohvali z enim golom in eno podajo na štirih tekmah. Veliki up slovenskega nogometa Šeško je ostal brez gola ali podaje v skupinskem delu, je pa bil z golom in podajo uspešen v kvalifikacijah Lige prvakov, v katerih je igral Salzburg. Tudi Kamplova statistika golov in podaj je v skupinskem delu Lige prvakov ostala prazna. Najboljša ekipa po algoritmu Sofascore: Real Madrid

Za konec si poglejmo še najbolje ocenjene ekipe skupinskega dela Lige prvakov po algoritmu Sofascore. Na vrhu je najtrofejnejši klub Lige prvakov vseh časov Real Madrid z oceno 7,24. Sledi münchenski Bayern (7,21), nato branilec naslova Chelsea (7,10), pa prijetno presenečenje tega skupinskega dela Ajax (7,10) ter zmagovalec Lige prvakov 2019 Liverpool z oceno 7,04.