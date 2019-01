Lewandowski: V Bayernu do konca kariere? Zdi se mi najbolj verjeten scenarij

Poljak Robert Lewandowski, prvi strelec serijskih nemških nogometnih prvakov iz bavarske prestolnice, vse bolj razmišlja, da se do konca kariere sploh ne bi več selil. Poljskega napadalca so kar nekaj zadnjih let povezovali z odhodom v Španijo k madridskemu Realu, a vedno znova je prišlo nekaj vmes. Očitno se je izkušeni napadalec povsem ohladil glede prestopa v drug klub.

Robert Lewandowski in Franck Ribery FOTO: AP

Robert Lewandowski razmišlja, da bi kariero kar zaključil v dresu Bayerna. "Ko si enkrat član Bayernove družine, se ti prav zelo ne mudi seliti. V Münchnu sem že peto leto, v zadnjih sezonah so me, predvsem mediji, selili na vse konce in kraje, a jaz sem vedno znova ponavljal, da sem v Münchnu doma. Tako nogometno, kot tudi življenjsko. Moja ženaAnja se v bavarski prestolnici že ves čas odlično počuti," je Lewandowski hitel pripovedovati novinarju Bilda, ki ga je spomnil, da je pred leti, ne tako dolgo nazaj, sam od sebe izrazil željo po odhodu v Real.

Robert Lewandowski je prišel v Bayern leta 2014 iz dortmundske Borussie in bil prvi strelec Bundeslige dve od zadnjih treh sezon. V dosedanjem delu sezone je v sveh tekmovanjih zabil že 22 golov.

"Ko pokliče Realnihče ni ravnodušen, a po pogovoru z vodilnimi iz Bayerna sem takrat zavrnil ponudbo in z veseljem ostal član bavarske družine. Priznam, da me je takrat malce mikalo, zaželel sem si spremembe v karieri, toda ti občutki so bili kratkega daha. Hitro mi je bilo jasno, kaj je najbolje zame in za družino. Bayern, seveda. Priznam, da je bilo nekaj težav v lanskem letu, a zdaj je to preteklost. Popolnoma sem se identificiral z Bayernom in prav lahko, da bom tu še dolgo časa," je še dodal 30-letni Poljak, ki verjame, da ubranitev naslova v Bundesligi, navkljub večjemu točkovnemu zaostanku za odlično dortmundsko Borussio ni neulovljiv.





Bayern je v zaključku lanskega leta ujel pravo formo in nanizal nekaj zmag v Bundesligi. Za Borussio zaostaja šest točk. FOTO: AP

"Škoda, da je naš dober ritem in odlično formo ob koncu koledarskega leta prekinila zimska pavza. Iz tekme v tekmo smo bili boljši in prepričan sem, da bomo še napredovali. Moramo gledati nase, zmagovati in tudi čakati na medsebojni dvoboj z Borussio. Moj bivši klub je v odličnem stanju, zaslužijo si zimski naslov, toda za končnega se bodo morali še zelo potiti." Bayern v osmini finala Lige prvakov čaka nihče drug kot lansko letni finalist Liverpool.

Bayern je v zadnjem času izboljšal formo po slabšem začetku sezone v Bundesligi in je sedaj drugi na lestvici s 36 točkami, šest manj, od prvouvrščene Borussie.