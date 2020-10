Lewandowski: Zadovoljen sem, da sem zmagal v dobi Messija in Ronalda

V zadnjih letih sta si nagrade za najboljšega nogometaša v Uefinem izboru večinoma delila Leo Messi in Cristiano Ronaldo . Nagrado Uefa podeljuje od leta 2011, v tem obdobju sta polovico nagrad osvojila omenjena zvezdnika, trikrat je bil najboljši Ronaldo, dvakrat Messi. Tokrat Argentinec in Portugalec nista bila v ospredju, nagrado je odnesel poljski napadalec v vrstah Bayerna Robert Lewandowski . Tokrat sta bila v finalni trojici izbrancev še njegov soigralec pri bavarskem moštvu, nemški vratar Manuel Neuer in belgijski nogometaš v vrstah Manchester Cityja Kevin DeBruyne . V prejšnji sezoni je nagrado dobil Liverpoolov nogometaš Virgil Van Dijk .

Med prvo deseterico je bilo kar pet nogometašev Bayerna, ko pa že omenjamo Messija in Ronalda, sta zasedla četrto oziroma 10. mesto. Edini klub, ki je imel v končnem glasovanju več kot enega predstavnika, je bil PSG ( Neymar in Kylian Mbappe). Lewandowski je bil v tej sezoni v izjemni formi, tudi po njegovi zaslugi je Bayern pokoril nogometno Evropo, osvojil je Ligo prvakov in Uefin superpokal ter še tri domače (nemške) lovorike, skupaj pet pokalov v vitrinah münchenskega kluba. Ob tem je 32-letni Poljak dosegel v tej zadnji sezoni kar 55 golov.

"Težko je zmagati v tej konkurenci in to mi pomeni ogromno, da sem lahko na tem odru z lovoriko v obdobju Lea Messija in Cristiana Ronalda. Še vedno sta tukaj, odlično igrata in to je veliko vredno," je dejal poljski napadalec. Poljak je v glasovanju zmagal z veliko prednostjo, zbral je 477 točk, drugi De Bruyne precej manj (90).

"Moram reči, da je to izjemno. Izjemno, ker delaš in se trudiš in dobiš priznanje, je res nekaj posebnega. Moram se zahvaliti soigralcem, trenerjem in vsemu štabu, ker trdo delajo vsak dan, da me pripravijo na tekme in seveda tudi družini, ker me izjemno podpira. Sem tudi zelo ponosen, ker vem, da za Poljsko in ljudem, ki živijo tam, to veliko pomeni," je še dejal Lewandowski.

"Vedno sem sanjal, da bi igral na največjih stadionih, pri največjih klubih na svetu. Zdaj so se te sanje uresničile, za kar sem hvaležen, na to sem zelo ponosen in zelo srečen,"je še dejal poljski napadalec. Pred vrati je že nova sezona Lige prvakov, Bayern je v skupini skupaj z madridskim Atleticom, moskovsko Lokomotivo in Salzburgom.

Točkovanje:

1 Robert Lewandowski (Bayern) – 477 točk

2 Kevin De Bruyne (Manchester City) – 90

3 Manuel Neuer (Bayern) – 66

4 Lionel Messi (Barcelona) 53

4 Neymar (Paris Saint-Germain) 53

6 Thomas Müller (Bayern) 41

7 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 39

8 Thiago Alcantara (Bayern) 27

9 Joshua Kimmich (Bayern) 26

10 Cristiano Ronaldo (Juventus) 25