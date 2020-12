Messi proti Ronaldu za prvo mesto v skupini G

Torek prinaša prve tekme zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov. Vse oči bodo uperjene na Camp Nou, kjer se bosta za prvo mesto v skupini G udarila Barcelona in Juventus, skoraj zagotovo pa bo to prvi medsebojni dvoboj Lionela Messija in Cirstiana Ronalda, odkar je Portugalec zapustil Real iz Madrida. V boljšem položaju so Katalonci, ki imajo tri točke več, stara dama tako za skok na vrh potrebuje zmago z vsaj dvema goloma razlike. Prenos obračuna bo od 20.40 na VOYO in Kanalu A.

icon-expand V Torinu je Barca slavila z 2:0. Zabila sta Ousmane Dembele in Lionel Messi. FOTO: AP Obe moštvi sta si v skupini s kijevskim Dinamom in madžarskim Ferencvarošem že priigrali napredovanje, a je še kako pomembno, kdo bo v osmino finala potoval kot prvi in kdo kot drugi. Prav zato se pričakuje, da taktiziranja, kar se tiče obeh začetnih enajsteric, ne bo. Barcelona bo prvo mesto osvojila v primeru zmage, remija ali kakršnegakoli poraza z enim zadetkom razlike, na račun gol razlike pa ji zadošča tudi poraz z 0:2, takšen je bil namreč rezultat na prvi medsebojni tekmi v Torinu. Na drugi strani mora stara dama iti na vse ali nič, v veliko pomoč pa ji bo prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je na že omenjenem obračunu v drugem krogu manjkal zaradi okužbe s koronavirusom, v soboto pa je na mestnem derbiju proti Torinu odigral vseh 90 minut, tako da bo skoraj zagotovo začel tekmo. Katalonci v boljšem položaju, a ...

V prid Blaugrane gredo številna dejstva – Barcelona ima tri točke več, potem ko je slavila na obračunu v Torinu, v Ligi prvakov je zaenkrat stoodstotna, poleg tega pa bo igrala doma. A formaLionela Messija in soigralcev je v domačem prvenstvu tako mizerna, da je kakršnokoli napovedovanje sila zahtevna naloga. Katalonci so namreč po presenetljivem porazu proti Cadizu (1:2) šele deveti, od 18. Osasune pa imajo le tri točke več. Ronald Koeman, ki je pod vse večjim udarom kritik, si poraza in padca na drugo mesto skupine skoraj ne bi smel privoščiti. Vse v znamenju obračuna gigantov

To bo 36. obračun v zgodovini med Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem. Največ, kar 30, se jih je nabralo, ko je bil CR7 še član madridskega Reala, odkar ga je zapustil, pa si po mnenju mnogih najboljša vseh časov še nista stala nasproti. Zaenkrat je na medsebojnih obračunih uspešnejši Messi, ki je slavil 16-krat, okroglih deset zmag pa je s svojimi ekipami zbral Ronaldo. Argentinec je na teh obračun dosegel 22 zadetkov, tri več kot njegov portugalski nasprotnik. Zadnji derbi med obema zvezdnikoma smo sicer spremljali 6. maja 2018, ko je bilo na El Clasicu 2:2, med strelce pa sta se vpisala oba.