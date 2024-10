Real, Bayern in Atletico do nepričakovanih porazov

OGLAS

Za uvod v drugi sredin večer Lige prvakov v novi sezoni sta poskrbela obračuna Girona - Feyenoord in Šahtar Doneck - Atalanta, na obeh tekmah pa so se zmage razveselili gostje. Feyenoord je po zaslugi zadetka Antonija Milamboja in kar dveh avtogolov Girone na koncu slavil z 2:3 in tako vknjižil prve točke v novi sezoni Lige prvakov, aktualna prvakinje Lige Evropa Atalanta pa je proti serijskim ukrajinskim prvakom prepričljivo slavila z 0:3. V polno so merili Ademola Lookman, Raoul Bellanova, in sploh prvič v Ligi prvakov Berat Djimsiti.

Na večernih tekmah pa smo bili priča presenečenjem. Tako Real Madrid, kot tudi Bayern München sta izgubila z 1:0. Beli balet je na severu Francije klonil proti Lillu, za katerega je zmagoviti zadetek dosegel Jonathan David, ki je v sodnikovem dodatku prvega polčasa izkoristil enajstmetrovko. Bavarci pa so na Otoku klonili proti Astoni Villi, ki se je razveselila že druge zmage v letošnji sezoni Lige prvakov. Za prvo domačo zmago v elitnem evropskem nogometnem tekmovanju po 42 letih je z izjemnim zadetkom poskrbel Jhon Duran. Kar je še posebej zanimivo pa je, da je Aston Villa že premagala Bayern z enakim rezultatom in to v finalu evropskega pokala leta 1982.

Boleč poraz pa so doživeli nogometaši Atletico Madrida, ki so v Lizboni prejeli kar štiri zadetke. Mrežo Jana Oblaka je v prvem polčasu načel Kerem Aktürkoglu, v drugem pa je slovenski vratar moral še trikrat žogo pobrati iz mreže. Angel Di Maria in Orkun Kökcü sta uspešno izvedla enajstmetrovki, en zadetek pa je prispeval še Alexander Bah. Atletico je po zmagi nad Leipzigom v uvodnem krogu tako doživel prvi evropski poraz letos, Benfica pa se je z drugo zmago zavihtela med najboljša tri moštva na lestvici.

Za razliko od Reala, Bayerna in Atletica pa je bil na domačem Anfieldu zanesljiv Liverpool. Za zmago proti Bologni sta v polno merila Alexis Mac Allister in Mohamed Salah. Egipčan je prehitel legendarnega Chelseajevega napadalca Didierja Drogbaja in postal Afričan z največ doseženimi zadetki v Ligi prvakov, hkrati pa je postal prvi nogometaš v zgodovini Liverpoola, ki je zadel na petih zaporednih domačih tekmah Lige prvakov.

Na slovenskim ljubiteljem nogometa najbližjih tekmah pa sta domači moštvi zabeležili remi in poraz. Zagrebški Dinamo je namreč z Monacom igral 2:2, a bodo remi Zagrebčani obžalovali, saj so do 74. minute še vodili z 2:0. Zadetka Petarja Sučiča in Martina Baturine sta izničila Mohammed Salisu in Denis Zakaria.

Sturm iz Gradca, za katerega igrata Tomi Horvat, ki je bil na zelenici dobro uro igre ter Jon Gorenc Stanković, ki ga ni bilo v kadri zaradi poškodbe, še naprej čaka na prve evropsko točko. Po porazu proti Brestu, so nogometaši Sturma izgubili še proti belgijskemu Bruggeju. Edini zadetek na tekmi je za prve tri točke beligjske ekipe v 23. minuti dosegel Christos Tzolis. Izidi 2. kroga Lige prvakov: Girona - Feyenoord 2:3 (1:2) Šahtar Doneck - Atalanta 0:3 (0:2) Aston Villa - Bayern München 1:0 (0:0) Benfica - Atletico Madrid 4:0 (1:0) Dinamo Zagreb - Monaco 2:2 (1:0) Lille - Real Madrid 1:0 (1:0) Liverpool - Bologna 2:0 (1:0) Leipzig - Juventus 2:3 (1:0) Sturm Gradec - Brugge 0:1 (0:1)