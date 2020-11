Lucescu: Dvomim, da lahko takšna Barcelona osvoji Ligo prvakov

Nogometaši Barcelone so v tej sezoni pokazali dva obraza. V Ligi prvakov imajo po dveh tekmah šest točk, v prvenstvu pa so že štiri tekme brez zmage in zasedajo skromno 12. mesto. Strateg kijevskega Dinama, ki bo danes s prenosom na VOYO in Kanalu A (od 20.40 dalje) gostoval na Camp Nouu, zato meni, da se Blaugrana v trenutni zasedbi na najelitnejšem evropskem odru ni sposobna meriti za naslov.

icon-expand Mircea Lucescu meni, da se trenutna Barcina zasedba ni sposobna meriti za naslov, obenem pa poudarja, da Koeman potrebuje vsaj šest mesecev. FOTO: AP "Dvomim, da je Barcelona trenutno na nivoju, ki je potreben za slavje v Ligi prvakov. Bayern, Manchester City in PSG imajo bistveno več možnosti," je bil pred tekmo tretjega kroga med Barco in kijevskim Dinamom iskren izkušeni Mircea Lucescu. 75-letnik pa kljub toplo-hladnim predstavam Kataloncev v zadnjem času ostaja previden. Dobro se zaveda, od kod mu preti največja nevarnost. "Ne glede na vse imajo Lionela Messija. Vsi vemo, česa je sposoben,"opozarja legendarni Romun, ki je v Španijo pripotoval brez devetih nogometašev prve ekipe. Kijevčani imajo namreč velike težave s koronavirusom, zato so s seboj pripeljali številne nogometaše iz mladinskih vrst, zdravih članov prve ekipe pa je trenutno samo 13. Tudi zato se pričakuje, da bo že od prve minute začel Benjamin Verbič, ki mu je letos v večini pripadala vloga rezervista. icon-expand Benjamin Verbič (številka 7) je letos zaigral na obeh tekmah Lige prvakov, a je skupno zbral vsega 19 minut. FOTO: AP Težave v obrambi in sladke skrbi v napadu

Na drugi strani ima kar precej težav s sestavo začetne enajsterice tudiRonald Koeman. Marc-Andre ter Stegen najverjetneje še ne bo nared in bo zato med vratnicama začelNeto. V zadnji vrsti ne bo Ronalda Arauja in Samuela Umtitija, se pa v izbor za srečanje vrača Gerard Pique, ki bo v osrčju zadnje vrste po pričakovanjih zaigral skupaj s Clementom Lengletom. V napadu pa ima Koeman na voljo skoraj vse varovance. Messi bo skoraj zagotovo začel, kdo se mu bo pridružil, pa je bistveno večje vprašanje. Morda Koeman od prve minute v ogenj pošlje oba mladeniča – Ansuja Fatija inPedrija – ali pa se bo Nizozemec odločil za izkušenejšaOusmaneja DembelejainAntoina Griezmanna, ki je Barci v soboto priigral točko proti Alavesu. "Dajte mu šest mesecev"

Kakršnakoli že bo začetna enajsterica domačih, nekaj je povsem jasno: 57-letnik si novega kiksa ne sme privoščiti. Bivši strateg Evertona se je že v prvih mesecih na klopi Blaugrane znašel na udaru številnih kritikov, prekaljeni Lucescu pa kljub slabšim rezultatom verjame, da bo Koemanu uspelo obrniti krivuljo forme. "Barceloni je lažje v Ligi prvakov, kjer je nasprotniki ne poznajo tako dobro. V španskem prvenstvu neznank praktično ni, saj se ekipe srečujejo vsako sezono. Koeman potrebuje vsaj šest mesecev, da igralcem vcepi svoj sistem igre. Nato boste lahko presojali, a takrat bo Barca drugačna ekipa," je novinarjem pred tekmo še dejal trener gostov. icon-expand 17-letni Pedri je zablestel na prvih dveh tekmah. Proti Ferencvarošu je dosegel prvenec, proti Juventusu pa je bil izbran celo za najboljšega posameznika obračuna. FOTO: AP Liga prvakov, 3. krog, 4. november: Barcelona – Dinamo Kijev icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke