Večer legend: Messi proti Ronaldu od prve minute, v vratih pa Buffon

Poleg starih nasprotnikov Lionela Messijain Cristiana Ronalda bo z nastopom na Camp Nouu v dvoboju med Barcelono in Juventusom nogometni večer zaznamoval tudi legendarni vratar "stare dame" Gianluigi Buffon. Njegov nekdanji soigralec in zdaj trener Torinčanov Andrea Pirlomu je ponudil priložnost in se obenem odločil za postavo, ki spominja na klasično 4-4-2 z Ronaldom in še enim nekdanjim realovcem Alvarom Moratov konici napada, medtem ko je na sredini igrišča Pirlo priložnost ponudil nekdanjemu članu Barce Arthurju Melu. Ronald Koemanje veliko bolj presenetil z uvrstitvijo Ronalda Araujav zadnjo vrsto, medtem ko bo na desnem boku v napadu obračun začel tudi Francisco Trincao. Konica bo rezervirana za Messija in Antoina Griezmanna, ki naj bi jima na pomoč prišel tudi Pedri, po kritikah, da igra premalo, pa je Koeman "uslišal" tudi Miralema Pjanića, ki bo zaigral proti nekdanjim delodajalcem.

Več sledi!

Liga prvakov, skupina G, 6. krog:

Ob 21.00:

Barcelona ‒ Juventus -:-*

Prvi postavi:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong, Trincao, Pedri, Messi; Griezmann.

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, McKennie, Arthur, Sandro, Ramsey; Morata, Ronaldo.