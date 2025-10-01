PSG bo pogrešal številne zvezdnike, lahko kljub temu preseneti Barcelono?

Nekaj težav s poškodovanimi nogometaši imajo tudi Katalonci. Trener Hansi Flick ne bo mogel računati na Raphinho , Fermina Lopeza , Gavija in Joana Garcio . "To je del nogometa, moramo se znati spopadati s poškodbami. Manjkali bodo pomembni vezisti, ampak zaupamo mladim nogometašem," je dan pred tekmo o poškodbah povedal nemški nogometni strokovnjak.

Popolnoma pa je že okreval Lamine Yamal, ki bo danes nedvomno začel od prve minute. Achraf Hakimi se s tem ne obremenjuje: "Lamine ne igra na moji strani igrišča. Zato se bo soočil z najboljšim levim bočnim branilcem na svetu Nunom Mendesom. Lahko ga ustavi, kar mu je že uspelo, v preteklosti pa je ustavil tudi druge igralce s podobnim stilom igre. Dobro je pripravljen."