PSG bo pogrešal številne zvezdnike, lahko kljub temu preseneti Barcelono?

Barcelona, 01. 10. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 7 minutami

Danes nas med evropsko elito čaka spektakel med Barcelono in PSG-jem. Kljub temu da so Parižani aktualni evropski prvaki, je v vlogi favorita Barca, to pa predvsem zato, ker bo klub s francoske prestolnice ob kapetanu pogrešal tri najboljše napadalce. Obračun boste lahko pospremili na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.

Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele in Marquinhos zaradi poškodb ne bodo igrali proti Barceloni.
Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele in Marquinhos zaradi poškodb ne bodo igrali proti Barceloni. FOTO: Profimedia

Nekaj težav s poškodovanimi nogometaši imajo tudi Katalonci. Trener Hansi Flick ne bo mogel računati na Raphinho, Fermina Lopeza, Gavija in Joana Garcio. "To je del nogometa, moramo se znati spopadati s poškodbami. Manjkali bodo pomembni vezisti, ampak zaupamo mladim nogometašem," je dan pred tekmo o poškodbah povedal nemški nogometni strokovnjak.

Popolnoma pa je že okreval Lamine Yamal, ki bo danes nedvomno začel od prve minute. Achraf Hakimi se s tem ne obremenjuje: "Lamine ne igra na moji strani igrišča. Zato se bo soočil z najboljšim levim bočnim branilcem na svetu Nunom Mendesom. Lahko ga ustavi, kar mu je že uspelo, v preteklosti pa je ustavil tudi druge igralce s podobnim stilom igre. Dobro je pripravljen."

Kljub številnim poškodbam nas vsekakor čaka pravi nogometni spektakel. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30, v studiu pa bosta z vami Andraž Hočevar in Milenko Ačimović.

