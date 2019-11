Dortmundčani pred tekmo z Interjem skrivnostni glede poškodbe Reusa

27. april je datum zadnjega domačega poraza Borussie Dortmund, katere stadion Signal Iduna Park je ena najtežje osvojljivih evropskih trdnjav. Toda Inter si je z zmago na prvem medsebojnem obračunu v Milanu (2:0) pripravil odlično izhodišče za morebiten podvig, ki bi moštvo Samirja Handanovićapopeljal na prag uvrstitve v izločilne boje.

VERJETNOST

"Želimo zmagati, želimo prikazati izvrstno predstavo," pa goste iz Italije opozarja trener Dortmunda Lucien Favre, ki je minuli konec tedna upihnil 62. svečko, varovanci pa so mu "čestitali" z lepo zmago nad Wolfsburgom (3:0). "Moramo se dobro pripraviti, morali bomo dobro napadati, a se tudi braniti, iskati bomo morali ravnovesje. Inter je nevaren v protinapadih, igra zelo dobro in včasih igra v postavitvi 3-3-4. Zna krožiti z žogo in z njim se je težko spopasti,"dodaja Favre.