Trdnjava Anfield čaka na Real: Liverpool po nov 'španski' podvig

Na stadionu Anfield se bosta nocoj za polfinalno vozovnico Lige prvakov spopadla evropska velikana Liverpool in Real Madrid. Liverpoolčani so proti enemu gigantu španskega prvenstva, Barceloni, leta 2019 že uspeli nadoknaditi še višji zaostanek v primerjavi s tem, ki so ga sredi minulega tedna prinesli iz Madrida, kjer je Real slavil s 3:1. Prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30.

Liverpool je Real Madrid na Anfieldu v osmini finala Lige prvakov leta 2009 odpravil s kar 4:0. Zadeli so Fernando Torres (16.), Steven Gerrard (28./11-m in 47.) ter Andrea Dossena (88.), potem ko so varovanci takratnega trenerja Rafaela Beniteza (Real je vodil Juande Ramos) že v Madridu slavili z 1:0.

"Ko zaostajaš z 1:3, se zdi, da si že izpadel in da ne moreš več veliko izgubiti, a poskusili bomo. To je naloga, ki nas čaka," je pred tekmo dejal Liverpoolov trener Jürgen Klopp. Njegova četa je leta 2018 doživela boleč poraz ravno s tem izidom proti Realu v velikem kijevskem finalu, ki mu je nato sledil pohod do cenjenega naslova. A tudi Liverpoolova šampionska sezona 2018/19 ni minila brez dramatičnih trenutkov, le redki pa se bodo v zgodovini kluba s stadiona Anfield lahko kosali s povratno tekmo polfinala proti Barceloni, ko so Kloppovi varovanci nadoknadili zaostanek z 0:3 s prve tekme na Camp Nouu in napredovali s skupnim izidom 4:3.

Tiste čarobne noči na Anfieldu, 7. maja 2019, se je Liverpool prebil v finale Lige prvakov z visoko zmago nad Barcelono (4:0).

"Na prvi tekmi so bili boljši od nas, mi pa nismo bili tako dobri, kot bi lahko bili, a to je prvi polčas. Rezultat je težava, kot tudi kakovost nasprotnika. In samo še ena dodatna težava je: na stadionu ne bo navijačev. Morali bomo ustvariti svoje vzdušje," je primanjkljaj slovite navijaške podpore na kultnem stadionu še izpostavil Klopp in dodal: "Ne prideš do preobrata že s tem, da ti je uspel v preteklosti. Možnost imaš le v primeru, da igraš res dober nogomet v sedanjosti. Zato je to tekmovanje tako zanimivo."

Spomin Lallane na Kijev in leto 2018: Bil sem prestrašen

Pred povratnim dvobojem v Liverpoolu se je oglasil tudi nekdanji vezist kluba Adam Lallana. Podobe finalne tekme leta 2018 v Kijevu so se za vedno vtisnile v spomin privržencev nogometa (tudi) po zaslugi težje poškodbe rame Mohameda Salaha, ki je moral po dvoboju s kapetanom Reala Sergiom Ramosomv prvem polčasu zapustiti zelenico. A le redki se spomnijo, da je egiptovskega asa zamenjal ravno občasni angleški reprezentant, ki se je takrat šele dobro vrnil po poškodbi. "Bil sem prestrašen. Morda je prestrašen premočna beseda, a ko gledam nazaj, ko sem v tem položaju, bi lahko rekel, da je bilo temu tako,"je o svojem nastopu v Kijevu povedal Lallana."Za menoj je bilo grozno leto, poškodbe so prihajale druga za drugo in nisem našel svojega ritma na igrišču. Ravno sem si opomogel po težji poškodbi mišice, mislim, da sem odigral le 15 minut na tekmi Premier League, bil sem povsem iz forme,"je nadaljeval nogometaš, ki si zdaj kruh služi pri prvoligašu z južne angleške obale Brighton & Hove Albionu.

'Kot zajec pred žarometi'

"Nisem se mogel približati nikomur. Nisem se mogel približati (Luki) Modriću ali komur koli drugemu,"je dodal Lallana."Samo tekel sem za vsemi in se počutil kot zajec pred žarometi. Če igraš nogomet, potem veš, da je najslabše vstopiti v igro po 20 ali 25 minutah, če pred tekmo takšne veličine nisi v formi ... Spomnim se, da sem tekel sem in tja in zamujal v duelih, bil sem povsem zadušen. V nobenem trenutku nisem pomislil: 'Vau, igral sem v finalu Lige prvakov!' Mislil sem si le: 'Hvala Bogu, da nisem storil nobene napake, ki bi nas stala zadetka.'" Ta "čast" je pripadla nesrečnemu vratarju Lorisu Kariusu, ki je storil dve veliki napaki, in sicer pri vodilnem zadetku Karima Benzemaja (51. minuta), ko je poslal žogo v nogo francoskega napadalca, od katerega se je nato odbila v Liverpoolovo mrežo. Kariusa je po izenačenju Sadia Maneja(55.) z nepozabnim strelom s "škarjicami" kasneje premagal še valižanski zvezdnik Gareth Bale (64.), ki je nato s strelom od daleč, ob katerem se nemški vratar spet ni izkazal, še zapečatil usodo Angležev.

