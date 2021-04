Chelsea z goloma Mounta in Chilwella storil velik korak proti polfinalu

Dvoboj ekip, ki ju poleg Silve, Joseja Mourinha in ostalih druži še kar nekaj imen, so vodili slovenski sodniki na čelu z glavnim Slavkom Vinčićem . Bolje so začeli "gostje", ki so prevladovali v posesti. Po zadržanih desetih minutah brez resnejših priložnosti je z volejem po slabo razčiščenem predložku poskušal zadeti Mateus Uribe , a meril čez prečko Edouarda Mendyja . To so bile najboljše minute Porta, ki je kmalu spet zapretil z nevarnim predložkom prodornega Zaiduja Sanusija , ki pa ni našel pravega naslovnika pred vrati. Precej nemočni Chelsea je nato praktično "od nikoder" povedel v 32. minuti: Jorginho je z lepo diagonalno podajo po tleh na robu kazenskega prostora našel Mounta, Zaidu je bil prekratek in izpadel, Mount pa se je mojstrsko obrnil in krenil proti vratom in Agustina Marchesina (neposrečeno je poskušal posredovati z nogama) premagal z natančnim strelom ob oddaljenejšo vratnico. To je bil njegov prvenec v Ligi prvakov, z 22 leti je celo podrl starostni rekord londonskega kluba, ko gre za tekme v izločilnih bojih.

Na stadionu Seville, kjer se bosta ekipi zaradi potovalnih omejitev med Portugalsko in Veliko Britanijo prihodnji teden pomerili tudi na povratnem dvoboju, je bil v sredo v vlogi gostitelja Porto. "Zmaji" so tekmo začeli tudi s posojenim nogometašem Liverpoola Markom Grujićem in Luisom Diazom , seveda v večji meri zaradi odsotnosti vodilnih napadalnih asov Sergia Oliveire in Mehdija Taremija , ki sta bila med gonilnimi silami odmevnega skalpa Juventusa v osmini finala. Chelsea se je na obračun "ogrel" s celo prvim porazom sploh pod taktirko Thomasa Tuchla , ki je po domačem debaklu proti West Bromwich Albionu opravil kar pet menjav. V ekipo se je po pretepu z rezervnim vratarjem Kepo Arrizabalago vrnil branilec Antonio Rüdiger , priložnost pa je Tuchel ob povratku modrih na stadion Ramona Sancheza Pizjuana (tekmec Chelseaja je bila lani v skupinskem delu ravno Sevilla) ponudil tudi Masonu Mountu , Andreasu Christensenu , Benu Chilwellu in Kaiju Havertzu . Na klopi je ostal Thiago Silva , nekdanji član Portove B-ekipe, ki je proti West Bromu prejel tudi rdeči karton.

Mendy vedno znova na mestu, delo dokončal Chilwell

Porto je bolje kot Chelsea tudi zaključil prvi del igre, saj je po prostem strelu Otavia in strelu Jesusa Corone moral posredovati Cesar Azpilicueta, po kotu, ki je sledil, pa je poskus z glavo Pepejaustavil Mendy. Uribe se je odlično znašel med branilci Chelseaja in tik pred polčasom tudi sam udaril v blok ter izsilil kot, po katerem je v Mendyja streljal še Grujić. To je bil že osmi poskus "zmajev" v primerjavi z le enim "upokojencev", ki pa so ob polčasu vodili. Veliko pozitivneje so Londončani vstopili v drugi polčas, po podaji Mounta z roba kazenskega prostora pa je z glavo prek vrat meril Timo Werner. V 51. minuti je imel Porto do tedaj najlepšo priložnost na tekmi, a je po preboju v kazenski prostor strel Mousse Maregeprisebno pričakal Mendy, ki je malijskemu hrustu dobro zaprl kot. V 56. minuti se je po strelu Pepeja mreža Chelseaja vendarle zatresla, a je bila igra takrat že prekinjena zaradi prepovedanega položaja Wilsona Manafaja, s črte vrat je sicer prvi poskus izbil Azpilicueta. Takoj za tem je sledil odličen poskus z roba 16-metrskega prostora Luisa Diaza, ki je poletel le za nekaj centimetrov mimo daljše vratnice sicer spet odlično postavljenega Mendyja.

Veliko napako je na drugi strani igrišča po skoraj točno uri igre storil njegov vratarski kolega Marchesin, ki je izpustil precej povprečen strel z razdalje Rüdigerja, na katerega je "skočil" Werner, ki je pred vrati zaposlil rojaka Havertza, a je slednji ob pritisku branilcev zgrešil prazna vrta in verjetno tudi pod prekrškom padel. Vse skupaj se je končalo z upravičeno dosojenim prepovedanim položajem. V 64. minuti je imel Chelsea na voljo "skrajšani kot", ki bi kmalu prinesel vodstvo z 2:0, a je po ostri žogi v sredino grdo z glavo z izjemno ugodnega položaja zgrešil Azpilicueta. Sledila je dvojna menjava pri Londončanih: Werner in Havertz sta prepustila svoji mesti Christianu Pulišićuin Olivierju Giroudu, naslednjo priložnost pa je imel Marega, ki se je po metu iz avta lepo obrnil, a nato preslabo udaril po žogi. Portugalci so tudi glasno protestirali ob padcu Marege na robu kazenskega prostora v enem naslednjih napadov, ko je Afričana odrinil Azpilicueta, a se slovenski sodniki z VAR-pomočniki niso oglasili.

Igro je nato poleg Reecea Jamesazapustil tudi strelec edinega gola Mount, na zelenico pa sta pritekla Thiago Silva in N'Golo Kante. S trojno menjavo se je po dolgem odlašanju odzval tudi Sergio Conceicao, ki je s klopi Porta v boj poslal Fabia Vieiro, Tonija Martineza in tudi svojega sina Francisca Conceicaa. Ta je nedavno zadel na tekmi skupinskega dela mladinskega Eura 2021 v ljubljanskih Stožicah proti Švici. A nato je sledil morda že odločilni angleški udarec: po tem, ko je Pulišić z izjemnim poskusom zatresel prečko Marchesina, je moral Portov vratar še drugič priznati premoč že čez nekaj sekund, ko je zadel Chilwell. Ta je izkoristil veliko napako Corone in mu ukradel žogo, s katero je nato obšel Marchesina in zadel v prazno mrežo.