Junak prvega obračuna Giroud le na klopi, Atletico po preobrat s Suarezom in Felixom

Thomas Tuchel je junaka prve tekme, ki jo je odločil s sijajnimi škarjicami, Francoza Oliviera Girouda pustil le na klopi, na njegovem položaju pa je začel rojak Timo Werner. Na krilnih pozicijah sta sprva Nemcu pomagala Kai Havertz in Hakim Ziyech, v zvezni vrsti pa so začeliN'Golo Kante in Mateo Kovačić ter Reece James in Marcos Alonso. Na drugi strani ima Diego Simeone malo prostora za taktiziranje, tako da je v ogenj od prve minute poslal Joaa Felixa in Luisa Suareza, v vratih gostov pa pričakovano začenja Slovenec Jan Oblak.



Trenutno stanje igre in duha pri Atleticu ni rožnato. V španskem prvenstvu, v katerem so imeli na papirju praktično neulovljivo prednost, se jim je povsem zaustavilo – v igri za prestižni naslov La lige sta spet Barcelona in madridski Real. Tudi v osmini finala Lige prvakov jim na uvodni tekmi ni šlo. Niso sicer igrali na domačem stadionu, kar je zagotovo minus, a "domači" obračun v Bukarešti so izgubili. Toda "le" z 0:1, kar je pred dvobojem pomenilo, da bi jih vsaka zmaga pripeljala v ugoden položaj. A četo Argentinca Simeoneja je čakala pravcata misija nemogoče. TrenerLondončanov Tuchel, ki je med sezono izgubil službo pri PSG-ju, je presedlal v Chelsea, s katerim beleži izvrstne rezultate: na dvanajstih tekmah še ne pozna poraza. Res pa je, da je ob osmih zmagah in štirih remijih težava Tuchlove zasedbe realizacija, saj v povprečju dosegajo zelo malo golov.