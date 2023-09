Liga prvakov: City glavni favorit za naslov, Haaland za zlato kopačko

V torek se začenja nova sezone Lige prvakov. Tudi tokrat boste lahko vse najbolj razburljive obračune spremljali na naših televizijskih programih, pred začetkom pa smo pogledali, kaj napovedujejo stavnice. Nobeno presenečenje ni, da skupinski del v vlogi prvega favorita začenja branilec naslova Manchester City, ki ima v svojih vrstah tudi glavnega kandidata za najboljšega strelca.

icon-expand Skupinski del letošnje Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Med peterico favoritov dva Angleža in dva Španca V Ligi prvakov bo v tej sezoni še zadnjič nastopalo 32 ekip, ki so razdeljene v osem skupin. Po dva najboljša iz vsake bosta napredovala v izločilne boje. Finale bo 1. junija prihodnje leto na londonskem Wembleyju. Najvišje na lestvici favoritov je znova Manchester City s kvoto 3. Sledita münchenski Bayern (kvota 6,5) in Real Madrid (9). Na četrtem mestu je povratnik v najelitnejše klubsko tekmovanje Arsenal, ki je v Ligi prvakov nazadnje igral v sezoni 2016/2017. Sledijo Barcelona, PSG in Manchester United. Lanski finalist Inter si z Newcastlom, Napolijem in Atletico Madridom deli osmo mesto (kvota 26).

icon-expand Erling Haaland je v lanski sezoni kar 5 od skupno 12 zadetkov dosegel na povratni tekmi osmine finala proti RB Leipzigu. FOTO: AP

Haaland z naskokom glavni favorit med strelci Med strelci je najvišje postavljen Erling Braut Haaland, ki je v lanski sezoni Cityju do naslova pomagal s kar 12 zadetki (kvota 2,2). Sledita Harry Kane in Kylian Mbappe s kvoto 5. Na četrtem mestu je Barcin Robert Lewandowski. Poljak je zadnji, ki mu stavnice pripisujejo realne možnosti za naslov najboljšega strelca, vsi ostali napadalci imajo namreč še občutno višje kvote. Največja verjetnost, da bo prvak iz Anglije Angleži imajo med prvo četverico favoritov kar dva svoja predstavnika, zato je kvota, da bo končni zmagovalec tudi letos iz Anglije pričakovano najnižja (2,1). V tej kategoriji so na drugem mestu Španci s kar petimi predstavniki – Realom, Barco, Atletico Madridom, Sevillo in Real Sociedadom – in kvoto 4,33. Za ovratnik jim dihajo Nemci z Bayernom, RB Leipzigom, Borussio Dortmund in Unionom iz Berlina (4,5). Italijanski predstavniki Inter, Milan, Napoli, Lazio – prva sta se lani pomerila v polfinalu – so četrti s kvoto 10.

Letos bomo v skupinskem delu Lige prvakov spremljali tri Slovence. Jan Oblak bo znova prvi čuvaj mreže Atletica iz Madrida, medtem ko bosta Benjamin Šeško in nesojeni reprezentant Kevin Kampl branila barve bikov iz Leipziga.

icon-expand Benjamin Šeško še čaka na prvenec v Ligi prvakov, v kateri je doslej odigral 12 tekem. FOTO: Damjan Žibert

V katerih skupinah naj bi bilo najbolj zanimivo? Žreb v Nyonu konec avgusta je združil PSG, Newcastle, Milan in Borussio Dortmund. Skupine F se je takoj oprijel naziv skupine smrti, kar potrjujejo tudi stavnice. Prvi favorit za osvojitev prvega mesta je prenovljeni PSG (kvota 2,1), Newcastle United je na drugem mestu (3,25), lanski polfinalist Milan je šele tretji (6), na zadnjem mestu pa najdemo Dortmundčane (6,5). Obračun PSG – Borussia bomo v torek spremljali na Kanalu A in VOYO. Zelo zanimivo bo po napovedih tudi v skupini D, kjer nastopa drugi milanski velikan Inter. Črno-modri so prvi favoriti s kvoto 1,8, sledita Benfica (3,5) in Real Sociedad (6,5). Na papirju najmanj možnosti za zmago v skupini ima Salzburg s kvoto 9.

icon-expand Inter in Benfica sta se lani pomerila v četrtfinalu. Napredovali so Milančani. FOTO: AP