Crvena zvezda je prav zares nazaj: Liverpool 'zgorel' v beograjskem peklu

Crvena zvezda je na Marakani dodobra osrečila več kot 55-tisočglavo množico navijačev. Že v 22. minuti je domače v vodstvo popeljal 24-letni srbski napadalec Milan Pavkov, ki je zadel po podaji Marka Marinaiz kota. Če je bila pri prvem zadetku odločilna natančna podaja Marina, pa je drugi zadetek Liverpoola plod Pavkovega truda. Srbski napadalec je sprožil v 29. minuti s kakšnih 26 metrov in z desnico sprožil v Allisonov desni zgornji kot. Liverpool je imel v nadaljevanju pobudo, prihajal do priložnosti, a pekel Marakane je naredil svoje. Redsi so bili precej nenatančni pri strelih, le tri so sprožili v okvir vrat, kar deset pa jih je letelo mimo.