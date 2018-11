Bijol se je dobro upiral Romi, Lorenzo Pellegrini zadel za tri točke volkulje

Po tem, ko je izpustil gostovanje CSKA v Rimu, se je Jaka Bijol za domačo tekmo skupinskega dela Lige prvakov proti Romi vrnil v prvo postavo rdeče-modrih, pri katerih je od prve minute začel tudi uvodni preizkušnji z Viktorio Plzen in madridskim Realom. Za klub ruske vojske se večer v Moskvi ni začel najbo lje, saj so Rimljani, lanskoletni polfinalisti tekmovanja, povedli že v enem prvih napadov: grški bran ilec Kostas Manolas je tudi peti gol v karieri v Ligi prvakov zabil po podaji iz kota, tudi tokrat z glavo.

Kmalu so domači ostali še brez poškodovanega reprezentančnega branilca Maria Fernandesa, po prvih 30 minutah igre pa bi lahko še resneje zaostali, toda Alessandra Florenzijaje po akciji z Justinom Kluivertomustavil Igor Akinfejev, kmalu za tem pa je Edin Džekopo prostem strelu Aleksandra Kolarova, ki ga je Akinfejev ubranil, grdo zgrešil. V 40. minuti je bil CSKA blizu izenačenju, toda po podaji Nikole Vlašića in neodločnem posredovanju Manolasa ni zadel Georgi Ščenikov. Bijol je v enem zadnjih napadov polčasa z razdalje poskušal presenetiti Robina Olsna, ki pa z njegovim poskusom ni imel večjih težav.

Islandca zaznamovala drugi polčas

Po petih minutah drugega polčasa pa so Rusi izenačili: Ilzat Ahmetov je dolgo časa zadrževal žogo in prodrl do roba kazenskega prostora, nato pa v prostoru zaposlil islandskega vezista Arnorja Sigurdssona, ki je ob Davideju Santonuv padcu matiral Olsna za 1:1. A že nekaj minut kasneje nove težave za Moskovčane ‒ še en Islandec v domačih vrstah, Hördur Magnusson, je ustavil prodor Kluiverta in z drsečim štartom sicer zadel žogo, a mu je turški sodnik Cuneyt Cakir pokazal drugi rumeni karton. Že v enem naslednjih napadov se je Roma vrnila v vodstvo, ko si je Lorenzo Pellegrini ustavil lepo podajo Bryana Cristanteja in mirno zaključil mimo Akinfejeva za svoj prvi gol v Ligi prvakov.

TEKMA

CSKA se je dobro upiral favoriziranim Rimljanom kljub igralcu manj, a ni zmogel preprečiti poraza, po katerem je ostal na tretjem mestu na lestvici s štirimi točkami, Roma (9 točk) pa je s tekmo več od madridskega Reala (6) še utrdila položaj na vrhu lestvice. V skupini H je Valencia pred večerno tekmo Juventusa in Manchester Uniteda, prenos bo na Kanalu Ain VOYO, pritisnila na rdeče vrage z zmago nad Young Boys (3:1). Santi Minaje s prvima goloma v Ligi prvakov postavil končni izid polčasa, potem ko je za Švicarje izenačil Roger Assale, v 56. minuti pa je talentirani mladi španski reprezentant Carlos Solerzadel za končnih 3:1 in vsaj začasen dvig na drugo mesto na lestvici.

BIJOL

Izidi 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov:

- skupina G:

CSKA Moskva ‒ Roma 1:2 (0:1)

Sigurdsson 50.; Manolas 4., Lo. Pellegrini 59.

RK: Magnusson 56./CSKA

Jaka Bijol (CSKA) je igral vso tekmo.

POSTAVI

- skupina H:

Valencia ‒ Young Boys 3:1 (2:1)

Mina 14., 42., Soler 56.; Assale 37.

RK: Sanogo 77./Young Boys