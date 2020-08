Tuchel verjame v ekipo, Mbappe dodaja: Moramo zgrabiti to priložnost

Finalno tekmo si boste lahko v nedeljo, 23. avgusta, ogledali samo na POP TV in VOYO. Studijski del se začne že ob 20. uri, ko bosta z nami dolgoletna soigralca v slovenski reprezentanci in sodelavca iz vrst NK Maribor Zlatko Zahović in Darko Milanič.

"Verratti in Gueye sta včeraj (v petek, op. a.) trenirala skupaj z nami in sta na voljo za tekmo. Glede Navasa pa ... Poskusil bo danes, če bo lahko treniral s polno obremenitvijo, odločili pa se bomo po treningu," je pred zadnjim preizkusom zelenice stadiona Sport Lisboa e Benfica povedal Tuchel. "Verratti? Šlo je za udarec in ne za poškodbo mišice, zato tveganje ni tolikšno. Če sprašujete, ali je v najboljši formi za 90 ali 120 minut igre, pa je odgovor seveda ne. A odločili se bomo po treningu. Jutri bo boj na sredini trd, saj nas čaka zelo intenzivna tekma," je nadaljeval Nemec na klopi francoskih prvakov.

Trener Paris Saint-Germaina Thomas Tuchel je razkril, da sta vezista Marco Verratti in Idrissa Gueye brez težav prestala petkov trening in bosta na voljo za spopad z Bayernom, veliko vprašanj pa je še vedno glede pripravljenosti prvega vratarja Keylorja Navasa . Izkušeni Kostaričan, ki je z Real Madridom kar trikrat zapored osvojil naslov v Ligi prvakov, se je poškodoval na četrtfinalnem obračunu z Atalanto (2:1), proti RB Leipzigu (3:0) pa je priložnost dobil Španec Sergio Rico .

"Ekipo pripravljamo tako, kot za druge tekme. Vedno je glavno vprašanje, koliko dni imaš za pripravo. Včeraj smo opravili taktični trening, današnji je rutinski. Enako kot pred Leipzigom. Opravili smo COVID-test, trenirali na stadionu, delamo le na temeljnih elementih igre, tako da so nogometaši samozavestni in zadovoljni pred tekmo. To je finale proti veliki ekipi in ne želimo spreminjati navad igralcev. Vedno je enako: svoji ekipi ponudiš rešitve v obrambi in napadu ter ostale podrobnosti, a moraš se tudi prilagoditi. Potrebno je izkoristiti prostor. Težko bo, ker je veliko individualne kakovosti, veliko intenzivnosti, igramo proti Bayernu ... Vedno bo nekaj prostora. Na koncu je pomembna mešanica, moraš znati igrati neobremenjeno, samozavestno, poiskati ključne prostore. To ni tekma za veliko sprememb."

"Izkušnje? Imamo Keylorja, 'Neya' (Neymarja, op. a.), Di Mario, ki so tudi osvojili naslov ... Za Bayern je prednost, da je igral v toliko finalih, a to ni odločilna prednost. Njihovi igralci so se izboljševali, postali boljši, zato bo izziv velik, a smo samozavestni. Zaslužimo si biti tukaj. Zdaj si želimo odigrati izvrstno tekmo in opraviti velike reči proti tej ekipi. Pripravljeni smo," je še povedal Tuchel.

'To ni tekma za veliko sprememb' To bo zanj prvi evropski finale, kar sicer velja tudi za Hans-Dieter Flicka na klopi Bayerna, a je evropski pedigre nemških in francoskih prvakov zaradi očitne prevlade Bavarcev seveda povsem nesmiselno primerjati. A Tuchel opozarja, da ima v Navasu, Neymarju Jr. , Angelu Di Marii in drugih kar nekaj veteranov, ko gre za finalne obračune.

Mbappe: Vedno sem pravil, da si želim pustiti pečat v zgodovini moje države

Med tistimi, ki bodo v nedeljo pod posebnim drobnogledom, bo seveda tudi francoski zvezdnik Kylian Mbappe. Pred šele 21-letnim Parižanom je največja tekma po finalu svetovnega prvenstva 2018, ko je ob zmagi nad Hrvaško s 4:2 zabil tudi zadnji gol "galskih petelinov" in tako zaokrožil izvrsten turnir, na katerem so ga izbrali za najboljšega mladega nogometaša. Skupaj z moštvenim kolegom Neymarjem Jr. bo francoski superzvezdnik želel tudi potrditi, da ga upravičeno uvrščajo med naslednike nespornih vladarjev tega tisočletja Lionela Messijain Cristiana Ronalda.

"Mislim, da imamo jutri dobro priložnost, da pridemo v ta krog (klubov evropske elite, op. a.). Potem pa bodo ljudje povedali svoje ... Nam ni treba govoriti, moramo zgrabiti to priložnost. Zavedamo se naše kakovosti in pomembnost tekme za klub,"je nedeljski spopad napovedal Mbappe. "Sam ne počnem nič posebnega, šalim se, gledam filme, kličem prijatelje ... To bo povsem običajen dan. Moraš biti precej sproščen in zelo osredotočen na tvoj cilj, a vedno sproščen. Jutri bo povsem običajen dan ... Do 19.30, ko moraš priti na stadion. Sam se povsem osredotočim šele v zadnjem hipu, zato ne verjamem, da moramo že prej posvečati preveliko pozornost tekmi. Imamo še eno uro v slačilnici pred ogrevanjem. Dovolj časa je še. Nimam posebnega rituala,"je razkril nekdanji član AS Monaca.

"Točno zato sem prišel sem. Vedno sem pravil, da si želim pustiti pečat v zgodovini moje države. To je priložnost. Od mojega prihoda leta 2017, smo izkusili kar nekaj razočaranj. Danes smo v finalu, to dokazuje, da se nismo predali. Osvojiti naslov s francoskim klubom bi bila pika na i. To je bil moj cilj, ko sem prišel. Jutrišnja zmaga bi bila neverjetna, to bi bil velik podvig za francoske klube,"je prepričan Mbappe.

Bayern ne bo menjal sloga igre

Nekaj besed je Mbappe namenil tudi prvemu vratarju in kapetanu Bayerna Manuelu Neuerju, ki bo zadnja ovira zanj in za njegove soigralce na nedeljskem obračunu. Dodal je tudi, da ekipa povsem podpira trenerja Thomasa Tuchla, in da bo v finalu igrala tudi za Nemca, ki se je po njegovi oceni podpisal pod "najboljšo sezono v zgodovini kluba".

"Ko želiš biti najboljši, moraš najboljše tudi premagati. Igrati proti Neuerju, enemu najboljših vratarjev v zgodovini nogometa ... Vedno sem sanjal, da se bom meril z najboljšimi. Morali bomo odigrati svojo tekmo. Bayern je izvrstno moštvo, a vsak ima svoje pomanjkljivosti. Gre za ekipo, ki nerada menja svoj slog igre,"je še povedal Mbappe.

"To je še vedno največje tekmovanje. Nekaj posebnega bo igrati za zaprtimi vrati. Želeli bi si, da bi bili z nami tudi naši navijači, a vem, da nas vzpodbujajo. Lahko vidimo, kako intenzivne so še vedno tekme, še vedno se vidi, da je to Liga prvakov. Čutimo vso napetost, ki jo prinaša to tekmovanje. Vemo, da je ta sezona zelo pomembna, saj se bo za vedno vpisala v zgodovino. Tuchel? Igralci stojijo za trenerjem. Slišimo veliko stvari, češ da ne zna ravnati z zvezdniki, to in ono ... A za njim je najboljša sezona v zgodovini kluba. Uspelo mu je zagotoviti, da imamo vsi pravo miselnost. Da, bili so vzponi in padci v tej sezoni, to se zgodi vsem trenerjem na svetu. Jutri bomo igrali tudi zanj."