PSG na zmenku z zgodovino: srca Parižanov lahko zlomi le še Bayern

V studiu bomo tekmo spremljali z Zlatkom Zahovićem in Darkom Milaničem. Dolgoletna sodelavca pri NK Maribor in "zlata" slovenska reprezentanta napovedujeta tesen finale, ki ga boste lahko spremljali le na POP TV. Začnemo ob 20. uri.

To bo prvi finale po letu 1998, v katerem se bosta pomerila aktualna državna prvaka, kar morda malce spominja na "romantično" prejšnje stoletje, ko so imeli pravico nastopa zgolj prvaki posameznih držav. Tribune stadiona Benfice bodo tudi tokrat samevale, si pa pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) obetajo nov rekord po številu televizijskih gledalcev, ki vsako leto poskrbijo za to, da je finale Lige prvakov daleč najbolj gledan enodnevni športni dogodek na svetu.

Petkratni zmagovalci Lige prvakov, nogometaši Bayerna, se v finale vračajo prvič po letu 2013, ko so proslavili zgodovinsko prvo trojno krono. Podvig ekipe Juppa Heynckesa lahko zdaj ponovi tudi četa Hans-Dieter Flicka , ki je po slovesu nepriljubljenega Nika Kovača nanizal neverjetno serijo zmag na klopi rdečih, vključno s polfinalno nad Lyonom (3:0), ko so Bavarci prekinili niz štirih neuspešnih naskokov na veliki finale. A tudi neverjetna zmaga v četrtfinalu nad Barcelono (8:2) je zdaj že skoraj povsem pozabljena, vse je podrejeno obračunu s Parižani, ki so se z zmagama nad Atalanto in RB Leipzigom prvič v svoji zgodovini uvrstili v finale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

A Bayern ima v svojih vrstah prvega strelca evropske sezone Roberta Lewandowskega, ki je Lyon pokopal s tretjim golom na tekmi in svojim skupno 15. zadetkom v sezoni 2019/20, skupno pa je že pri 55 golih v vseh tekmovanjih. Seveda bomo lahko na klopeh spremljali tudi povsem nemški obračun: Thomas Tuchel, nekdanji trener velikega tekmeca Bayerna, Borussie Dortmund, je bil vsaj enkrat na pragu prevzema nemških rekorderjev, zdaj pa je tik pred uspehom kariere na klopi serijskih francoskih prvakov.

'Nismo ekipa, ki se osredotoča zgolj na lepe stvari'

"Mislim, da je ključna mešanica kakovosti posameznikov, in tudi lakota, s katero igramo že lep čas," je po zmagi nad Leipzigom, ki so jo Parižani dosegli veliko lažje kot v četrtfinalu proti Atalanti, ko so šele v zadnjih minutah uprizorili zmagoviti preobrat, povedal Tuchel."Lakota po zmagi, želja po branjenju in tudi določena obsesija, da določene stvari speljemo na naš mlin. Še zdaleč nismo ekipa, ki se osredotoča zgolj na lepe stvari. Skupaj delamo in prikažemo ekipno predstavo, po kateri je zmaga zelo, zelo zaslužena. Včasih so neuspehi tudi del tega tekmovanja. Pot do finala Lige prvakov je neverjetno naporna in na tem smo delali več let."

Tudi Tuchel lahko računa na nekaj izjemnih napadalcev: poleg Neymarja Jr., ki je po odmevnem prestopu iz Barcelone leta 2017 le dočakal svoj veliki trenutek (svoj edini evropski naslov je z Barco sicer osvojil leta 2015), je tu seveda tudi najboljši mladi nogometaš minulega svetovnega prvenstva Kylian Mbappe, ki lahko naslovu z mundiala pri vsega 21 letih doda še veliki met v Ligi prvakov. Ključen za zmago nad Leipzigom je bil tudi Argentinec Angel Di Maria, ki je bil morda najboljši posameznik Reala, ko je ta ravno na stadionu Benfice leta 2014 osvojil težko pričakovani deseti evropski naslov. Nekaj nejasnosti je še glede pripravljenosti vezista Marca Verrattija, ki na zaključnem turnirju v Lizboni še ni začel nobene tekme, a zatrjuje, da bo povsem nared za finale.

V Ligi prvakov je Bayern do zadnje stopničke prišel že desetkrat, zmagal pa petkrat. Najboljša uvrstitev PSG je bila do sedaj polfinale, so pa Parižani leta 1996 osvojili do sedaj edino pomembnejšo mednarodno lovoriko v pokalu pokalnih zmagovalcev. V Bruslju je z 1:0 "padel" avstrijski Rapid.