Flick navdušen nad 'popolno' predstavo: Ne vem, kdaj bo zabave konec

Poleg Kingsleyja Comana , strelca odločilnega gola v velikem finalu, si je pohvale Hans-Dieter Flicka pričakovano prislužil tudi vratar in kapetan Manuel Neuer . Ta je z več odličnimi posredovanji ohranil svojo mrežo nedotaknjeno in z Bavarci drugič v karieri osvojil cenjeni pokal, četudi je prvi strelec kluba Robert Lewandowski po izjemnem nizu prvič v pravkar končani sezoni Lige prvakov tekmo sklenil brez doseženega zadetka.

"To je bila tekma visokega ritma, s priložnostmi na obeh straneh," je menil Flick. "Imamo najboljšega vratarja na svetu v Manuelu Neuerju, ki nas je v določenih primerih ohranil v igri. A izvrstna stvar pri vsem skupaj je bil način, na katerega je ekipa igrala, številni so se spraševali, kako se bo Bayern branil proti njihovemu navdušujočemu napadu. Mislim, da smo opravili dobro delo v tem pogledu. Imeli smo dober odnos na igrišču in to se je kazalo skozi celotno ekipo, to pa je bilo izvrstno videti. Res otežimo delo nasprotniku. Ko pomisliš, kako smo v obrambi delali vse do 92. minute. Robert Lewandowski je tekel za žogo, to je bilo neverjetno. To je bila popolna predstava ekipe."

'Coman morda končno stopil iz sence Riberyja in Robbna'

Posebna zgodba velikega finala je bil seveda Coman, produkt šole pariškega velikana, ki je obračun odločil z golom z glavo v 59. minuti in užalostil rojake, oziroma vsaj tisti del, ki stiska pesti za serijske osvajalce državnih naslovov.

"Morda je v tej sezoni končno stopil iz sence Francka Riberyja in Arjena Robbna. Kingsley ima neverjeten talent in nocoj je pokazal, da lahko zabija tudi gole. Zabava? Nisem postavil roka, do katerega se mora zabava končati. Edino pravilno je proslavljati, ko kaj osvojiš. Moraš prirediti zabavo in ne vem, kdaj se bo končala,"je še povedal Flick.

Gnabry: Duh te ekipe je nor

Eden junakov zaključnega turnirja v Lizboni in nasploh celotne sezone Serge Gnabry je za britanski BT Sportdejal, da lahko Bavarci vedno računajo na "nor" ekipni duh. Priznal je tudi, da so imeli rdeči nekaj "sreče", da PSG ni zadel.

"Osvojiti pokal je najboljša stvar, ki se nam je lahko zgodila,"je menil Gnabry."Delali smo neverjetno trdo in na koncu se nam je izšlo, da smo najboljša ekipa v Evropi. To je finale, Paris je prišel z željo po zmagi, tako kot mi. Nihče ti ne bo ničesar dal zlahka, a uspelo nam je. Dokler je bil izid 0:0, je bilo za nas ves čas vse odprto. Seveda bodo tudi oni prihajali do priložnosti. Imeli smo srečo, da niso zadeli, in srečo, da smo zadeli mi,"je nadaljeval nekdanji član londonskega Arsenala.

"Coman nam je zelo pomagal. Prišel je v igro in ena na ena vemo, da bo z njim nasprotniku težko. Neverjetno je, da je zabil ta gol po tem, ko je bil poškodovan in je izpustil nekaj tekem, nato pa se je vrnil v ekipo. Vedno se je govorilo, da je duh te ekipe nor. Vedno se borimo drug za drugega in imamo močno vez. Upajmo, da lahko na tem gradimo in osvojimo še več reči,"je dodal Gnabry.

Davies vesel, ker hodi po stopinjah legend

Vesel uspeha je bil tudi komaj 19-letni Alphonso Davies, ki se je v tej sezoni prelevil v enega najboljših bočnih branilcev na svetu. Kanadčan liberijskih korenin si želi, da bi njegova zgodba navdahnila mlade, ki sanjajo o tem, da bi jim nekoč uspelo na najvišji ravni. Kot prvemu nogometašu, rojenemu v letu 2000, mu je uspelo zaigrati v finalu Lige prvakov in na koncu tudi oditi domov z veliko nagrado.

"Občutek je res dober. To je vse, o čemer sanjaš kot otrok‒da prideš v Evropo in osvojiš Ligo prvakov z velikim klubom, kakršen je Bayern,"je povedal Davies."To samo dokazuje, kakšno ekipo imam okoli sebe. Moja zgodba je lahko navdih ljudem. Dokazuje, da ti lahko uspe vse, čemur se z glavo posvetiš. Vesel sem, da sem tukaj s kolajno Lige prvakov okoli vratu in s pokalom ob sebi. Vemo, da so ta naslov pred nami že osvajale legende, zato si želiš kot mlad fant to nadaljevati. Vsak mlad igralec pri tem klubu je lačen osvajanja naslovov, ker vidijo, kako to počnejo njihovi vzorniki,"je še dodal nogometaš, ki bo novembra dopolnil 20 let.