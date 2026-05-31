Na mariborski ulici namesto na kavču

Maribor, 31. 05. 2026 18.18 pred 44 minutami 3 min branja 24

Avtor:
Tina Hacler
Skupinski ogled finala Lige prvakov v Mariboru

"To je bila zadnja miza, ki je bila še prosta, imeli smo noro srečo in takoj smo jo rezervirali," na prepolni Poštni ulici pripoveduje Miha. Z velikega zaslona je odmevalo navijanje v Puškaš areni, zato doživeto pa so finalni obračun v Ligi prvakov spremljali tudi na Štajerskem. Premik na zgodnejši termin se je izkazal za dobro potezo, saj so mnogi ogled tekme izkoristili tudi za večerjo in pijačo s prijatelji. Bolje kot doma na kavču, je bilo sporočilo večera.

Mojca je bila prešerno razpoložena že na samem vhodu v navijaško cono, v katero so v soboto zvečer spremenili priljubljeno gostinsko ulico v središču štajerske prestolnice. Pozirali sta za uradno navijaško fotografijo, za našega fotografa pa je Mojca skočila tudi visoko v zrak. "To še ni nič, morali bi me videti nazadnje, ko je igral Maribor," se je smejala.

Mojca v skoku
FOTO: Damjan Žibert

"Ja, Maribor za nogomet živi. Te ljubezni se drugim ljudem z besedami ne da opisati, mislim, da morajo priti sem in to doživeti," se je strinjal Miha z zadnje proste mize v ulici. "Ravno prej smo se pogovarjali s prijatelji, da bi moral biti na tak način predvajan tudi derbi med Mariborom in Olimpijo, saj bi zagotovo prišlo ogromno ljudi," je razmišljal.

Reportažo o finalu Lige prvakov si boste lahko ogledali tudi v nocojšnji informativni oddaji 24UR.

Prav to je bila sicer tudi poanta včerajšnjega večera – pri Heinekenu, kjer vsako leto pripravijo skupinski ogled Lige prvakov, so z letošnjim sloganom Feni imajo več prijateljev namreč želeli poudariti, da se z ogledom tekem na domačem kavču novih prijateljev ne da najti, na Poštni ulici pa se jih vsekakor lahko.

Miha za zadnjo rezervirano mizo
FOTO: Damjan Žibert

Vabili so tudi vse tiste, ki morda nimajo družbe, s katero bi se udeležili navijaških dogodkov. Pred velikim zaslonom namreč nihče ni bil sam, sosednje mize so se hitro povezale v analiziranju in komentiranju dogajanja na zelenici v Budimpešti.

Tomi je bil skupaj z ostalimi družinskimi člani v Arsenalovi majici. Čeprav za angleški klub navija že 30 let, ljubezen sega še v čase legendarnega Nizozemca Dennisa Bergkampa, je svojemu klubu realno pripisoval le 20 do 25 odstotkov možnosti za osvojitev lovorike. "Ampak je samo ena tekma in vse je mogoče," je pristavil. Da je imel prav, se je izkazalo že v prvih minutah, saj so Angleži namreč povedli z golom Kaija Havertza in vodstvo ohranili vse do 64. minute, ko je z bele točke izenačil Ousmane Dembele.

Nasprotno je bil za mizo Matije in Nina pariški tabor. Z njima sta stala Caiman iz ZDA in Waris iz Nigerije, oba poklicna nogometaša, trenutno v iskanju pravega kluba zanju. Razlogi za podporo francoskemu klubu PSG so bili različni – zaradi Fifine igre na Playstationu oziroma igralcev, kot so Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, ki je prej igral za italijanski Napoli. Ali pa preprosto zaradi stavka: "Nisem toliko za PSG, kot sem proti Arsenalu, ni mi všeč njihov nogomet."

Nogometaša Caiman in Waris
FOTO: Damjan Žibert

Med Mariborčane so se pomešali tudi tuji študenti, ki so v Sloveniji zaradi izmenjave Erasmus. Francoz Maxime in Egipčan Mohammad sta sicer velika prijatelja, tokrat pa sta bila v nasprotnih taborih in sta vneto navijala vsak za svojega favorita.

Študenti iz izmenjave
FOTO: Damjan Žibert

Tekme kar ni hotelo biti konec, zmagovalca ni prinesel niti podaljšek, je pa nebo poslalo nekaj dežnih kapljic, ki so na srečo hitro minile. Omizja so razpravljala o premiku ure začetka finala, s tradicionalne 21. ure na zgodnejši termin ob 18. uri. "Še dobro, sicer bi bila že nedelja, preden bi dobili prvaka," ko so na mize romali novi in novi krožniki hrane ter kozarci.

Navdušenje so požele napeljane verige luči, ki so se prižgale ob mraku in Poštno ulico ovile v svojo toplo svetlobo. Na vrsti so bile enajstmetrovke in hkrati pomembno vprašanje – bo nebo zdržalo? Kafkovski scenarij – Arsenalov branilec je zapravil ključno enajstmetrovko, pariški del Poštne ulice je skočil v zrak in zarajal, v tistem trenutku pa se je odprlo nebo.

Močni sunki vetra so jo zagodli tudi nadstreškom in terase so se hitro izpraznile, stari in novi prijatelji so si pomahali v slovo: "Do naslednjega prenosa na velikem platnu!"

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

emt8000
31. 05. 2026 19.26
Kako lahko lahko uživajo ob tem dolgočasu od športa imenovan nogomet ,kjer se teče 2 uri gor in dol,za en ,ali 2 gola in kjer je huliganstvo doma!!
boslo
31. 05. 2026 19.28
Drži se baleta naprej
Kopite84
31. 05. 2026 19.29
Nogomet je gladko najpopularnejši šport na svetu. Medtem ko povprečen janezek uživa ko se punčke spušcajo po skakalnici...
boslo
31. 05. 2026 19.34
kopite +++
St. Gallen
31. 05. 2026 19.24
Saj ni Maribor igral, v cem je finta
Malo_sutra
31. 05. 2026 19.22
To pove vse o nogometu v sloveniji… predstavljajte si da na ulicah milana se to zgodi. Seveda se nebo ker imajo svoja dva kluba. Toliko o ponosu nk maribor.
Kopite84
31. 05. 2026 19.24
Ne govori neumnosti, finale lige prvakov se javno gleda po celem svetu...
Malo_sutra
31. 05. 2026 19.50
A bereš kaj sem napisal? Aha in včeraj so se navijači Interja zbrali na ulicah Milana in navijali za Psg?!
mackon08
31. 05. 2026 19.20
Ma to Mariborčani slavijo peto mesto v slovenski ligi. Odličen rezultat.
pager
31. 05. 2026 19.18
ga ni dnarja, da bi v tem užival, osebno v tem vidim samo čredni nagon, ki postaja pač iz dneva v dan vedno bolj in
Kopite84
31. 05. 2026 19.21
Potem ne komentiraj...
boslo
31. 05. 2026 19.27
Uživaj v španskih nadaljevankah naprej...
kotetode
31. 05. 2026 19.17
Toliko nasmejanih moških se stiska na eni ulici.. "boljše kot doma na kavču" .. aha
PanAm
31. 05. 2026 19.14
Če nebi bilo takšnih nogometnih ovc si Ronaldo, Messi in vse te znane nogometne zvezde nebi imele milijonov za zapravljanje....🤔
Kopite84
31. 05. 2026 19.22
Isto so potem ovce tisti ki gledajo filme in poslušajo glasbo, da so lahko potem igralci in glasbeniki miljonarji?
red12
31. 05. 2026 19.10
2x 10 norcev se podi za žogo, kjer v 90 min mogoče po sreči dajo gol. Navijači navijajo zato, ker bodo kaj imeli od tega ? jaz žal in tudi vi ne boste imeli nič od tega, kvečjemu igralci bodo imeli še dodatne milijone vi ba boste še večji reveži na koncu :) Sej si boste gor prišli enkrat.
Svarog
31. 05. 2026 19.13
Ja. Je boljše kmetijo gledat. Je bolj pametno. Pusti ljudem veselje. Nogomet dviguje adrenalin, ljudje se povezujejo.
Kopite84
31. 05. 2026 19.17
Največji norec si pa tu ti, ki si celo vzameš čas in vse skupaj komentiraš...
Slovenec007
31. 05. 2026 18.56
100x raje doma na kavču, kot med temi prepotentnimi žogobrcarji.
travc
31. 05. 2026 18.54
Dol mi visi za nogomet.
Kopite84
31. 05. 2026 19.18
Očitno ne, če to komentiraš. Drži se skokov, to je šport za tvoj intelekt...
31. 05. 2026 18.40
Kaj hočeš več. Nogomet, Slovenci pivo. Gostilničarji bomo zopet dobili easy pare. ;)
Kimberley Echo
31. 05. 2026 18.40
Po mnenju pivovarskih strokovnjakov je na svetovni lestvici najslabših piv Heineken na 3. mestu. Na prvem je Stella Artois.
Rožle Patriot
31. 05. 2026 18.39
Liga prvakov v Mariboru, vse v zelenem .. ??? .. Nekaj mi ne gre v matematiko ... !?
