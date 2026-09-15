Finale Lige prvakov se vrača na Camp Nou

Finali Lige prvakov v letih 2028 in 2029 bosta odigrana v münchenski Areni in na Camp Nouu v Barceloni. Letošnji finale bo odigran v Budimpešti, na stadionu Ferenca Puškaša. Naslednje leto bo gostitelj velikega spektakla stadion Metropolitano v Madridu.
Finale Lige Evropa v sezoni 2028 bo odigran v Bukarešti, leta 2029 pa se bo spektakel preselil v srbsko prestolnico Beograd, natančneje na nov državni stadion v bližnjem Surčinu. Finale letošnje Lige Evropa bo odigran v Carigradu, na stadionu Bešiktaš, leta 2027 pa bo odigran na stadionu Waldstadion v Frankfurtu.
Finale Konferenčne lige 2028 bo odigran v Torinu, na Juventusovem stadionu. Leta 2029 pa v Budimpešti, na stadionu Ferenca Puškaša. Uefa superpokal bo odigran v Amsterdamu, na areni Johan Cruyff, leta 2028 pa v Kazahstanu, na stadionu Astana.
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