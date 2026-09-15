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Liga prvakov

Finale Lige prvakov se vrača na Camp Nou

Solun, 15. 09. 2026 12.04 pred 54 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.D.
Barcelona

Izvršni odbor Uefe se je danes sestal v grškem Solunu in določil gostiteljska mesta za številne finalne tekme v tekmovanjih pod okriljem evropske nogometne organizacije v prihodnjih letih.

Finali Lige prvakov v letih 2028 in 2029 bosta odigrana v münchenski Areni in na Camp Nouu v Barceloni. Letošnji finale bo odigran v Budimpešti, na stadionu Ferenca Puškaša. Naslednje leto bo gostitelj velikega spektakla stadion Metropolitano v Madridu.

Barcelona
Barcelona
FOTO: Profimedia

Finale Lige Evropa v sezoni 2028 bo odigran v Bukarešti, leta 2029 pa se bo spektakel preselil v srbsko prestolnico Beograd, natančneje na nov državni stadion v bližnjem Surčinu. Finale letošnje Lige Evropa bo odigran v Carigradu, na stadionu Bešiktaš, leta 2027 pa bo odigran na stadionu Waldstadion v Frankfurtu.

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Finale Konferenčne lige 2028 bo odigran v Torinu, na Juventusovem stadionu. Leta 2029 pa v Budimpešti, na stadionu Ferenca Puškaša. Uefa superpokal bo odigran v Amsterdamu, na areni Johan Cruyff, leta 2028 pa v Kazahstanu, na stadionu Astana.

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KOMENTARJI5

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JanezpomalicalRobija
15. 09. 2026 13.16
Če bo sreča, 2029 ne bo dežja v Barceloni.
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
15. 09. 2026 13.20
Bomo videli...eni vidijo streho že dve leti
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
15. 09. 2026 12.57
Bo letos finale v budimpešti ha ha a
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
15. 09. 2026 13.00
Bi rekel, da je tudi navijač Reala
Odgovori
+0
1 1
mptour
15. 09. 2026 12.44
Kdaj letos bo finale na Madžarskem? A vi sploh berete, kar pišete?
Odgovori
+4
4 0
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