Finale Lige prvakov se vrača na Camp Nou

Finali Lige prvakov v letih 2028 in 2029 bosta odigrana v münchenski Areni in na Camp Nouu v Barceloni. Letošnji finale bo odigran v Budimpešti, na stadionu Ferenca Puškaša. Naslednje leto bo gostitelj velikega spektakla stadion Metropolitano v Madridu.

Barcelona FOTO: Profimedia

Finale Lige Evropa v sezoni 2028 bo odigran v Bukarešti, leta 2029 pa se bo spektakel preselil v srbsko prestolnico Beograd, natančneje na nov državni stadion v bližnjem Surčinu. Finale letošnje Lige Evropa bo odigran v Carigradu, na stadionu Bešiktaš, leta 2027 pa bo odigran na stadionu Waldstadion v Frankfurtu.