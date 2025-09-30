Svetli način
Riera igral za Galatasaray in Liverpool, danes napoveduje šest golov in remi

Istanbul, 30. 09. 2025 17.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.F. , A.M.
Za Galatasaray in Liverpool je v zgodovini igralo 12 nogometašev. Eden izmed teh je Albert Riera, ki je pred našo kamero o obeh klubih govoril zgolj z izbranimi besedami. Na današnji tekmi, ki jo boste lahko od 20.30 dalje spremljali na Kanalu A in VOYO, pričakuje zelo gledljiv nogomet, napoveduje pa remi z rezultatom 3:3.

Albert Riera
Albert Riera FOTO: Damjan Žibert

"Ne morem izbrati enega ali drugega, ker obožujem oba kluba, v obeh mestih sem bil srečen. Če moram izbrati enega, bi bil to Liverpool, ker je največji klub, za katerega sem igral," je dejal Albert Riera in v isti sapi poudaril, da je bil morda za odtenek srečnejši v dresu Galatasarayja. "Največji klub te ne naredi zmeraj najsrečnejšega. Pri Galatasarayju sem čutil več ljubezni, zato sem tudi tam igral dlje časa, kasneje pa tam deloval še kot pomočnik trenerja. Upam na čudovito tekmo," je dodal španski nogometni strokovnjak in napovedal končni rezultat 3:3.

Riera je za redse igral med letoma 2008 in 2010, na 56 tekmah pa sodeloval pri 14 zadetkih. Za Galatasaray je igral še leto več in dres najtrofejnejšega turškega kluba oblekel 80-krat. Tam je začel tudi svojo trenersko kariero, prvič je kot pomočnik glavnega trenerja tam deloval med avgustom 2020 in julijem 2021, nato pa še med januarjem in avgustom 2022. Nekaj dni kasneje se je preselil v Slovenijo in sedel na klop ljubljanske Olimpije.

Prvi del pogovora s 43-letnim Špancem si boste lahko ogledali v športnem delu oddaje 24UR, drugi del pa v studijskem delu pred današnjo tekmo Galatasaray - Liverpool.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO! FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov galatasaray liverpool
