Liga prvakov je nazaj, koga umestiti v ekipo?

Pred začetkom 7. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') več kot 970 uporabnikov. V 6. krogu je bil najuspešnejši Jaka z ekipo 'Freddo Espresso', ki se lahko za prevzem praktične nagrade javi na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI Vratarja, ki sta v letošnji sezoni prejela najmanj zadetkov, si bosta tokrat stala nasproti. Arsenalov David Raya (5,5 milijona) je iz svoje mreže doslej pobral le eno žogo, Interjev Yann Sommer (6 milijonov) pa je na šestih tekmah prejel štiri gole. Za zadnja dva kroga bi se bilo tako morda smiselno obrniti na katerega od vratarjev, ki v igri Fantasy niso med najbolj priljubljenimi.

David Raya FOTO: AP

V tej sezoni odlično kaže Atalanti, ki je na petem mestu lestvice prejela zgolj šest zadetkov. V tem krogu bo doma pričakala trenutno 28. Athletic Bilbao, ki je dosegel le štiri gole, za konec ligaške faze pa gostovala pri Royale Unionu, ki na razpredelnici Lige prvakov zaseda 27. mesto. Veliko zaslug za dobre rezultate italijanskega moštva ima Marco Carnesecchi (4,8 milijona), ki ima lepe možnosti za to, da do konca ligaškega dela ne prejme zadetka. Dobra izbira je tudi Manuel Neuer (6 milijonov), ki bo z Bayernom v tem krogu gostil Royale Union, čez en teden pa s soigralci odpotoval na gostovanje v Eindhoven k PSV-ju. BRANILCI Čeprav topničarje v tem krogu čaka zahtevno gostovanje pri Interju, so njihovi branilci vedno dobra izbira. Na papirju najboljši izbiri predstavljata Gabriel (5,7 milijona) in Jurrien Timber (5 milijonov), ki sta se v tej sezoni v statistiko vpisala tudi v napadalnem vidiku. Med dražjimi igralci je zanimiv tudi kapetan Liverpoola Virgil van Dijk (6,2 milijona), ki je v tej sezoni dosegel dva zadetka, na naslednjih dveh tekmah pa bo s soigralci igral proti Marseillu in Qarabagu.

Trevoh Chalobah FOTO: AP

Med cenejšimi alternativami sta zanimiva še dva otoška branilca. Trevor Chalobah (4,4 milijona) bo s Chelseajem gostil Pafos, pred domačimi gledalci pa bo igral tudi Lewis Hall (4,1 milijona), ki bo z Newcastlom pričakal PSV. Lepe možnosti za veliko število točk ima tudi Giorgio Scalvini (4,4 milijona), ki bo v Bergamu igral proti Athletic Bilbau, ki na zadnjih treh tekmah Lige prvakov ni dosegel niti enega zadetka.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali derbi kroga, na katerem se bosta pomerila Inter in Arsenal, v sredo pa nas čaka tekma med praško Slavio in Barcelono. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI Bayern letos med evropsko elito v povprečju dosega tri gole na tekmo, pri tretjini teh pa je sodeloval Michael Olise (8,2 milijona), ki je trenutno v fantastični formi - na zadnjih treh obračunih v vseh tekmovanjih je zabil tri gole in prispeval pet asistenc, Bavarci pa bodo niz zmag skušali nadaljevati proti Royale Unionu.

Michael Olise FOTO: Profimedia

Drugega najučinkovitejšega vezista letošnje sezone lahko dobite že za 7,2 milijona. Vitinha, ki je v letošnji sezoni ob številnih obrambnih posredovanjih dosegel že štiri gole, bo s PSG-jem gostoval pri Sportingu. Še cenejši je Chelseajev Enzo Fernandez (6,6 milijona), ki je na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih sodeloval pri petih golih, pred domačimi navijači pa se bo proti Pafosu sigurno želel ponovno vpisati v statistiko. NAPADALCI Kylian Mbappe (10,9 milijona) in Harry Kane (10,8 milijona) sta tudi v tem krogu na papirju dobri izbiri, vsekakor pa se je potrebno dotakniti tudi nekaterih cenejših alternativ. Med temi izstopa Robert Lewandowski (9,3 milijona), ki bo z Barcelono v Pragi pri Slavii iskal nujno potrebno zmago.

Erling Haaland FOTO: Profimedia

Morda bi se bilo smiselno posloviti od Erlinga Haalanda (10,7 milijona), ki je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih dosegel zgolj en gol, hkrati pa je potrebno poudariti, da njegova strelska suša vsekakor ne bo trajala večno. V tem krogu ga z Manchester Cityjem čaka zahtevno gostovanje pri Bodo/Glimtu, ki je na domači umetni travnati podlagi v preteklih mesecih in letih presenetil številne evropske velikane.