Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Liga prvakov je nazaj, koga umestiti v ekipo?

Ljubljana, 20. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Barcelona - Athletic Bilbao

Predzadnji krog ligaške faze najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu se bo začel danes že ob 16.30, ko se bosta udarila Kairat Almaty in Club Brugge. Derbi kroga bosta odigrala Inter in Arsenal, glavno vprašanje pa je, katere igralce se splača umestiti v Fantasy ekipe?

Pred začetkom 7. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') več kot 970 uporabnikov. V 6. krogu je bil najuspešnejši Jaka z ekipo 'Freddo Espresso', ki se lahko za prevzem praktične nagrade javi na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI

Vratarja, ki sta v letošnji sezoni prejela najmanj zadetkov, si bosta tokrat stala nasproti. Arsenalov David Raya (5,5 milijona) je iz svoje mreže doslej pobral le eno žogo, Interjev Yann Sommer (6 milijonov) pa je na šestih tekmah prejel štiri gole. Za zadnja dva kroga bi se bilo tako morda smiselno obrniti na katerega od vratarjev, ki v igri Fantasy niso med najbolj priljubljenimi.

David Raya
David Raya
FOTO: AP

V tej sezoni odlično kaže Atalanti, ki je na petem mestu lestvice prejela zgolj šest zadetkov. V tem krogu bo doma pričakala trenutno 28. Athletic Bilbao, ki je dosegel le štiri gole, za konec ligaške faze pa gostovala pri Royale Unionu, ki na razpredelnici Lige prvakov zaseda 27. mesto. Veliko zaslug za dobre rezultate italijanskega moštva ima Marco Carnesecchi (4,8 milijona), ki ima lepe možnosti za to, da do konca ligaškega dela ne prejme zadetka. Dobra izbira je tudi Manuel Neuer (6 milijonov), ki bo z Bayernom v tem krogu gostil Royale Union, čez en teden pa s soigralci odpotoval na gostovanje v Eindhoven k PSV-ju.

BRANILCI

Čeprav topničarje v tem krogu čaka zahtevno gostovanje pri Interju, so njihovi branilci vedno dobra izbira. Na papirju najboljši izbiri predstavljata Gabriel (5,7 milijona) in Jurrien Timber (5 milijonov), ki sta se v tej sezoni v statistiko vpisala tudi v napadalnem vidiku. Med dražjimi igralci je zanimiv tudi kapetan Liverpoola Virgil van Dijk (6,2 milijona), ki je v tej sezoni dosegel dva zadetka, na naslednjih dveh tekmah pa bo s soigralci igral proti Marseillu in Qarabagu.

Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
FOTO: AP

Med cenejšimi alternativami sta zanimiva še dva otoška branilca. Trevor Chalobah (4,4 milijona) bo s Chelseajem gostil Pafos, pred domačimi gledalci pa bo igral tudi Lewis Hall (4,1 milijona), ki bo z Newcastlom pričakal PSV. Lepe možnosti za veliko število točk ima tudi Giorgio Scalvini (4,4 milijona), ki bo v Bergamu igral proti Athletic Bilbau, ki na zadnjih treh tekmah Lige prvakov ni dosegel niti enega zadetka.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali derbi kroga, na katerem se bosta pomerila Inter in Arsenal, v sredo pa nas čaka tekma med praško Slavio in Barcelono. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI

Bayern letos med evropsko elito v povprečju dosega tri gole na tekmo, pri tretjini teh pa je sodeloval Michael Olise (8,2 milijona), ki je trenutno v fantastični formi - na zadnjih treh obračunih v vseh tekmovanjih je zabil tri gole in prispeval pet asistenc, Bavarci pa bodo niz zmag skušali nadaljevati proti Royale Unionu.

Michael Olise
Michael Olise
FOTO: Profimedia

Drugega najučinkovitejšega vezista letošnje sezone lahko dobite že za 7,2 milijona. Vitinha, ki je v letošnji sezoni ob številnih obrambnih posredovanjih dosegel že štiri gole, bo s PSG-jem gostoval pri Sportingu. Še cenejši je Chelseajev Enzo Fernandez (6,6 milijona), ki je na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih sodeloval pri petih golih, pred domačimi navijači pa se bo proti Pafosu sigurno želel ponovno vpisati v statistiko.

NAPADALCI

Kylian Mbappe (10,9 milijona) in Harry Kane (10,8 milijona) sta tudi v tem krogu na papirju dobri izbiri, vsekakor pa se je potrebno dotakniti tudi nekaterih cenejših alternativ. Med temi izstopa Robert Lewandowski (9,3 milijona), ki bo z Barcelono v Pragi pri Slavii iskal nujno potrebno zmago.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

Morda bi se bilo smiselno posloviti od Erlinga Haalanda (10,7 milijona), ki je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih dosegel zgolj en gol, hkrati pa je potrebno poudariti, da njegova strelska suša vsekakor ne bo trajala večno. V tem krogu ga z Manchester Cityjem čaka zahtevno gostovanje pri Bodo/Glimtu, ki je na domači umetni travnati podlagi v preteklih mesecih in letih presenetil številne evropske velikane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
SP_24UR.com_UEFA-Fantasy-Football_16092025
nogomet liga prvakov fantasy sedmi krog

V taboru Interja o topničarjih z izbranimi besedami: 'Gre za najboljšo ekipo v Evropi'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?
Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
zadovoljna
Portal
Lepotica o odnosu s 53 let starejšim
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Kako prepoznati retroaktivno ljubosumje v odnosu?
Kako prepoznati retroaktivno ljubosumje v odnosu?
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
vizita
Portal
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
cekin
Portal
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
moskisvet
Portal
Stallone je vsako leto videti bolje
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450