Ajaxova pravljica se nadaljuje: padel tudi Juventus

Oba tabora sta v tekmo pričakovano vstopila zelo previdno. V samem začetku je bil še najbolj nevaren Emre Can, ki je v gol skoraj preusmeril degažirano žogo Ajaxovega vratarja Andrea Onane. Prvo pravo priložnost smo tako videli šele v 21. minuti. Poskusil je David Neres, njegov strel pa so branilciJuventusa preusmerili točno na nogo Donnyja van de Beeka, ki pa je z bližine meril čez domača vrata. Takoj za tem je Onano s strelom z razdalje nevarno ogrozil Paulo Dybala, a se je 23-letni Kamerunec odlično izkazal. V 28. minuti smo videli prvi zadetek na tekmi. Po kotu Miralema Pjanića se je Cristiano Ronaldo znašel sam pred gostujočimi vrati, kar je Portugalec v svojem slogu izkoristil za vodstvo stare dame. A vodstvo Torinčanov ni trajalo dolgo. Tekla je 34. minuta, ko je s kakšnih 25 metrov sprožil Hakim Ziyech, žoga pa se je znova odbila naravnost pred van de Beeka. 21-letnik je bil tokrat bolj zbran in je hladnokrvno matiral nemočnega Wojciecha Szczesnyja.

tekma

V kakšno smer bo krenil drugi polčas, so nakazale že uvodne minute nadaljevanja. V 52. minuti je Ziyech zelo nevarno sprožil, a je bil na mestu Szczesny. Za tem je zapretil še van de Beek, čigar strel je znova sijajno zaustavil poljski vratar. V 61. minuti je Ronaldo lepo pripravil strel rezervistu Moisu Keanu, a je 19-letnik meril mimo vrat. Nato pa so sledile minute gostov iz Amsterdama. Sprva je gotov zadetek z zbijanjem rešil Pjanić. Le nekaj minut kasneje pa je bil v sijajni situaciji Ziyech, a je Maročan poskušal podati, čeprav je bil na mestu, kjer bi praktično moral poskusiti s strelom. Kmalu zatem pa je pritisk gostov le obrodil sadove. Podaja iz kota je našla kapetana Matthijsa de Ligta, ki je z glavo poskrbel za hladen tuš na Juventusovem stadionu. Do konca tekma so nogometaši stare dame sicer poskušali, a Onane niso več resneje ogrozili. Amsterdamčani se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Manchester Cityjem in Tottenhamom.

Liga prvakov, četrtfinale, druga tekma

Juventus - Ajax 1 : 2 (1 : 1)

Ronaldo 28.; van de Beek 34., de Ligt 67.