Galatasaray tik pred koncem ostal brez zmage, Bayer slavil v Moskvi

Nogometaši Galatsaraya so bili na pragu zelo pomembne zmage v boju za evropsko pomlad v skupini A. Vse do 92. minute so proti Club Bruggeu vodili z 1:0, a je nato s sijajnim zadekom izenačil Krepin diatta. V skupini D je Bayer iz Leverkusna skalp Atletico Madrida nadgradil z zmago v mrzli Moskvi. Farmacevti so bili boljši od Lokomotive z 2:0.