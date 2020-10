Derbi kroga med okrnjenim Juvetom in ranjeno Barco s črno piko

Juventus je v prvem krogu z 2:0 slavil na gostovanju pri kijevskem Dinamu, Barcelona pa je s petardo odpravila madžarski Ferencvaros. Po vseh pričakovanjih bo to prvi od dveh spopadov za prvo mesto skupine in posledično boljše izhodišče pred izločilnimi boji. A tako Juve kot Barca v novi sezoni pod novima trenerjema še nista pokazala veliko. Andrea Pirlo je v petih krogih Serie A dosegel le dve zmagi, še slabše pa gre v Španiji Ronaldu Koemanu , ki trenutno z blaugrano zaseda porazno 12. mesto, čeprav ima v primerjavi s tekmeci tekmo oziroma dve manj.

Vse do zadnjega so v taboru Juventusa upali, da bo Cristiano Ronaldo lahko nastopil. Vse je bilo odvisno od torkovega testiranja, ki pa je pokazalo, da je portugalski zvezdnik še naprej pozitiven na novi koronavirus. Tako iz težko pričakovanega obračuna Ronaldo – Messi ne bo nič, kar pa nikakor ne zmanjšuje pomembnosti tekme, obračuna vodilnih ekip skupine G.

Izjemni Argentinec, ki je letos na šestih tekmah v vseh tekmovanjih le dvakrat meril v polno, še ni v pravi formi. Koeman pa ga bo, če se bo želel otresti številnih kritik, v nadaljevanju zagotovo potreboval v najboljši izvedbi. In morda je prav obračun z Juventusom pravšnja odskočna deska, da Messi "požene svoje motorje" in obudi formo iz prejšnjih sezon. Stara dama se namreč – predvsem v obrambi – ukvarja z velikimi zdravstvenimi težavami. Zagotovo bodo manjkali Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini in Alex Sandro, medtem ko je še vedno pod vprašajem usodaLeonarda Bonuccija.

Po odsotnosti zaradi okužbe z novim koronavirusom je zeleno luč sicer dobil vezist Weston McKennie, a je Pirlo razkril, da mladi Američan zagotovo ne bo začel v prvi postavi, saj po samoizolaciji še ni nared za največje napore. Zato je veliko vprašanje, ali bo 22-letnik sploh dočakal kakšno minuto.

Na drugi strani bo Barcelona v obrambi pogrešala predvsem Gerarda Piqueja, ki je proti Ferencvarosu v prvem krogu prejel rdeči karton. V osrčju obrambe bosta po napovedih začelaClement Lenglet in Ronald Araujo, saj za srečanje ne bo nared niti že dlje časa odsotniSamuel Umtiti.

Manjkala bosta tudi Marc-Andre ter Stegen, tako da bo med vratnicama znova stal Brazilec Neto, inPhilippe Coutinho. 28-letnik je tekmo proti Realu začel v prvi postavi, a ni navdušil, obenem pa naj bi staknil tudi manjšo poškodbo zadnje stegenske mišice. V napadu se pričakuje, da bosta Messiju od prve minute pomagala Ansu Fati in Antoine Griezmann, ki je proti Realu odigral le slabih 10 minut. Namesto Francoza je v soboto začel 17-letni Carles Perez, ki pa podobno kot Coutinho ni pokazal veliko.