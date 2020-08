Celjani spet zgodovinsko: Dundalk padel s 3:0, zdaj na vrsti Molde

Celjani, ki so ob svoji stoletnici prvič postali državni prvaki, so v svojem zgodovinskem prvem nastopu v kvalifikacijah za Ligo prvakov pričakovano, a s precej dela, izločili irskega prvaka, ki je, denimo, še v sezoni 2016/17 igral v skupinskem delu Lige Evropa. Celje je do prednosti prišlo v prvem polčasu z golom Luke Kerina, v izdihljajih tekme pa sta zmago potrdila Dario Vizingerin Filip Dangubić. Celjani v prvem polčasu dolgo niso prišli do kakšne priložnosti, čeprav so večinoma prevladovali na terenu. Toda v 43. minuti so povedli, potem ko je ob neodločnem Brianu Gartlandudo strela v padcu prišel nepopustljivi Kerin in žogo iznajdljivo poslal mimo Garyja Rogersav mrežo za 1:0.

Pred tem so si celo več lepih priložnosti priigrali 14-kratni irski prvaki, v 18. minuti je Gartland z glavo meril le malce previsoko, v 35. pa je po strelu Michaela Duffyjaz glavo dobro posredoval Matjaž Rozman. Prav Duffy je bil prvi, ki je zagrozil v drugem polčasu, ko je z leve žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Malce pozneje je Vizinger z glavo poskrbel za nekaj dela irskega vratarja. V 64. minuti je na srečo Celjanov v kazenskem prostoru slabo streljal Darragh Leahy, štiri minute pozneje pa je z leve za malo zgrešil Ivan Božić. V nadaljevanju so Celjani prepustili igro tekmecu, ki je nekajkrat prišel do obetavnih položajev, a mu česa več ni uspelo narediti.

V 84. minuti pa so imeli Celjani tudi precej sreče, saj je Pat Hobaniz neposredne bližine s strelom z glavo zadel vratnico. V 88. minuti sta na drugi strani zgrešila Nino Pungaršekin Jakob Novak, v 89. minuti pa so Celjani izpeljali protinapad, na koncu je Mitja Lotričnesebično podal pred prazna vrata Vizingerju, ki je zadel za 2:0. Piko na i je ob koncu iz bližine postavil Dangubić, ki se je najbolje znašel po poskusu Lotriča s prostega strela.

Liga prvakov, kvalifikacije, izidi:

- 1. krog:

Celje ‒ Dundalk 3:0 (1:0)

Kerin 43., Vizinger 89., Dangubić 90.

Dinamo Tbilisi ‒ Tirana 0:2

Ferencvaros ‒ Djugarden 2:0

Flora ‒ Suduva 1:1**/2:4/

Maccabi Tel Aviv ‒ Riga 2:0

Ararat-Armenia ‒ Omonia Nikozija 0:1*

Molde ‒ KuPS 5:0

* - po podaljšku

** - po enajstmetrovkah