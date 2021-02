Leipzig 'doma' v Budimpešti podaril zmago Liverpoolu

Pod taktirko slovenske sodniške ekipe, ki ji je poveljeval Slavko Vinčić , se je dvoboj razživel že po petih minutah, ko je gostujočega vratarja Alissona Beckerja rešila vratnica. Po lepi akciji "bikov", verjetno je šlo tudi za prepovedan položaj, je predložek z levega boka poslal Angelino , nekdanji član zagrebškega Dinama Dani Olmo pa je v padcu zadel okvir Liverpoolovih vrat. Naslednje minute so bile nato bolj v znamenju aktualnih angleških prvakov, ki so večkrat zapretili s pobegi Mohameda Salaha , najresneje v 15. minuti, ko je po izvrstni globinski podaji Trent Alexander-Arnolda Egipčan sam pred Petrom Gulacsijem streljal točno v dobro postavljenega Madžara.

Leipzig je moral "domačo" tekmo z Liverpoolom zaradi trenutnih ukrepov, ki za lete iz Velike Britanije veljajo v Nemčiji, odigrati precej daleč od doma. V Budimpešti, ki bo gostila tudi prihajajoči obračun Borussie iz Mönchengladbacha in Manchester Cityja, je v povsem nemškem trenerskem obračunu Julian Nagelsmann od prve minute kot po navadi zaupal tudi Kevinu Kamplu , v primerjavi s petkovo tekmo z Augsburgom (2:1) pa sta se v postavo vrnila še Dayot Upamecano , zdaj tudi uradno bodoči član Bayerna, in kapetan Marcel Sabitzer . Prvi strelec Yussuf Poulsen je na priložnost moral počakati na klopi, kamor je Jürgen Klopp v primerjavi z zadnjo ligaško tekmo (poraz z Leicester Cityjem) posadil le en nov obraz, in sicer Jamesa Milnerja , ki je prepustil svoje mesto Thiagu Alcantari .

Poraženi polfinalisti iz minule evropske sezone, Liverpool je kot branilec naslova izpadel že v osmini finala, so bili na velikih preizkušnjah tudi v 24. minuti, ko je Salah odvzel žogo Lukasu Klostermannu blizu sredine igrišča, nato pa si izmenjal podajo z Robertom Firminom , ki je pred vrati zaposlil Sadia Maneja , čigar strel z glavo s težkega položaja pa je bil previsok. Po dobre pol ure igre je Liverpool spet odlično izkoristil visoko postavitev zadnje vrste "bikov" in na pomoč je daleč iz svojega gola priskočil celo vratar Gulacsi, ki bi ga nato kmalu lobal Andrew Robertson , a je žoga na srečo madžarskega vratarja končala na vrhu mreže. Mreža Leipziga se je v 36. minuti tudi zatresla, a so slovenski sodniki tudi s pomočjo sistema VAR hitro potrdili, da zadetek Firmina ne bo veljal.

Liverpool preživel brez praske

Z izidom 0:0 v prvem polčasu je bil lahko brez dvoma zadovoljnejši nemški prvoligaš, ki pa bi kmalu sanjsko začel drugi polčas, ko je Olmo že v praktično prvem napadu v prostoru zaposlil Christopherja Nkunkuja, ki je ušel kapetanu Jordanu Hendersonu, a "izgubil" neposredni obračun z Beckerjem. Ta mu je dobro zaprl kot ter mu strel z leve strani ubranil, žoga pa je končala v kotu. A nato se je zatresla mreža na drugi strani, potem ko je Sabitzer v 53. minuti storil veliko napako in namesto svojega soigralca v zadnji vrsti Klostermanna s podajo proti lastnim vratom v prostoru zaposlil Salaha, ki je prišel do žoge in hladnokrvno zadel. Pet minut kasneje je Liverpool svoje vodstvo podvojil po novi veliki napaki nasprotnikov, dolgo in visoko podajo je povsem napačno ocenil Nordi Mukiele, tako da se je Mane podobno kot prej Salah le sprehodil do vrat in ni grešil.

Leipzig bi kmalu odgovoril po pobegu Angelina, ki je v 61. minuti sprejel globinsko žogo, nato pa na robu kazenskega prostora s težkega položaja zgrešil s poskusom na bližnjo vratnico. V enem naslednjih napadov je poskušal zadeti še Olmo, čigar poskus je po preusmeritvi končal mimo vrat Beckerja. Po kotu, ki je sledil, so VAR-sodniki preverjali igro z roko Thiaga, a se spet hitro odločili, da najstrožje kazni ne bo. Nagelsmann se je v 64. minuti odzval z aktivacijo Vilmosa Orbanain Poulsna, med tistimi, ki je moral zapustiti igrišče, pa je bil tudi nesrečni Mukiele. Liverpool je v nadaljevanju razmeroma mirno nadziral potek dogodkov na zelenici, tako da si je lahko Jürgen Kloppprivoščil tudi odpočiti Firmina in Alcantaro, ki ju je zamenjal s Xherdanom Shaqirijemin Alex Oxlade-Chamberlainom. Chamberlain ni najbolje začel svoje predstave, saj je v 78. minuti izgubil žogo v "nevarni coni", a je na njegovo srečo zgrešil Sabitzer. Še vejo priložnost je imel nekaj trenutkov kasneje Angelino, ki je ostal povsem sam na oddaljenejši vratnici, a grdo zgrešil.