Nepremagljivi Lyon zadržal Barco, ki se bo spet 'reševala' na Camp Nouu

Stadion luči v Lyonu je sijal v barvah zastavic Olympiqua, ki si je za izvrstne predstave v tej sezoni Lige prvakov priigral zvezdniški obračun osmine finala z Barcelono. Domači navijači, med katere se je pomešal tudi velikan francoskega nogometa in padli predsednik Evropske nogometne zveze Michel Platini, na zelenici niso mogli pozdraviti najnevarnejšega napadalca Nabila Fekirja, ki je počival zaradi kazni, pri Barci pa je trener Ernesto Valverdevsaj malce presenetil s postavitvijo Sergija Robertav zvezno vrsto, na klopi sta obsedela tako Philippe Coutinhokot Arturo Vidal, pred rojaki pa je priložnost od prve minute dobil šele nedavno ozdraveli Ousmane Dembele.

TEKMA

Ravno Dembele je že v eni prvih akcij prvič nevarno zapretil, a njegov strel z levico je po prodoru v kazenski prostor precej zgrešil cilj. Katalonci so nadaljevali z nevarnimi napadi in Houssem Aouarje z zadnjimi močmi blizu roba 16-metrskega prostora ustavil Lionela Messija, ki pa je prosti strel z zelo ugodnega položaja poslal visoko čez gol. Aouar se je hitro "odkupil" na drugi strani, saj je s podobne razdalje kot Messi (iz igre) resno preizkusil Marca-Andreja ter Stegna, ki je njegov poskus pričakal ob svoji levi vratnici.

Barca pritiskala, nevaren tudi Lyon

Še bližje uspehu je bil v deseti minuti Martin Terrier, čigar silovit strel z roba kazenskega prostora je Ter Stegen s konicami prstov preusmeril v prečko. Štiri minute kasneje je na živahni tekmi sledil odgovor gostov, a je Messi v samostojnem prodoru zaman čakal na pomoč soigralcev in nato meril v blok. V naslednjem napadu je Roberto v kazenskem prostoru našel Ivana Rakitića, čigar strel z notranjim delom stopala ni dosti zgrešil. Nenatančen je bil minuto kasneje spet Messi, ko je po "klasični" akciji z JordijemAlbopo levem boku osamljen prejel žogo v kazenskem prostoru, a meril mimo stičišča vratnice in prečke. Lyončani so bili pod hudim pritiskom in po tem, ko je Lea Duboisa "zavrtel" Dembele, sta vratar AnthonyLopesin Marcelodružno preprečila zadetek.

Domači so nato vzpostavili ravnotežje in Gerard Pique je po skoraj točno uri igre z zadnjimi močmi ustavil Mousso Dembeleja, ki je po globinski žogi neoviran prodrl pred Ter Stegna. Veliko več bi lahko po visoki žogi v kazenski prostor Messija tik pred začetkom zadnjih petih minut polčasa iztržil Ousmane Dembele, ki je z levico zgolj vrnil "svečo" pred gol, ki jo je zlahka ukrotil Lopes. Domači vratar pa bi bil v 44. minuti nemočen, ko je dobro skrit za enim od tekmecev z zvitim strelom spet poskusil Dembele, a je njegov strel ob nepremičnem Lopesu za las zgrešil vratnico. Polčas se je zaključil z lepo kombinacijo Francozov skozi osrčje kazenskega prostora Barce, a je strel Terrierja končal na tribuni za golom, poskus Sergia Busquetsapa od bloka v golavtu.

STATISTIKA

Depay neulovljiv za Katalonce, Lopes kos vsem poskusom

Barcelona je krenila v napad tudi v drugem delu tekme, a prva priložnost je "padla" na nogo Memphisa Depaya, ki je lepo meril z roba kazenskega prostora, a zgrešil oddaljenejšo vratnico Ter Stegna, ki se je iztegnil kolikor je dolg in širok. Depay je v 61. minuti spet ubežal gostujoči obrambi, njegovo močno podajo, ki bi lahko bila tudi strel, pa je v dveh poskusih nemški vratar Kataloncev ukrotil. Prisebno je dobro minuto kasneje zaprl tudi Mousso Dembeleja, ki je lepo preigraval in bil tik pred strelom v kazenskem prostoru. Vso tekmo zelo nerazpoloženi LuisSuarezbi lahko v 63. minuti poskrbel za vodstvo svoje ekipe, a je po obračanju sredi kazenskega prostora streljal v blok. Veliko resneje je Lopesu z leve strani kazenskega prostora zapretil Messi v 65. minuti, a je bil Francoz brez večjih težav kos tudi tej diagonali. Sledila je prva menjava na tekmi: Ousmana Dembeleja je nadomestil Coutinho.

Hitro se je v novi priložnosti znašel Messi, a je bil ob lovljenju žoge pred golavtom ob Lopesu že v nemogočem položaju, njegov strel pa je zletel čez prečko. Odzvala se je tudi domača klop s trenerjem Brunom Genesiom, ki je iz igre v 69. minuti potegnil Bertranda Traoreja in ga zamenjal z Lucasom Tousartom. A že minuto kasneje bi se lahko domača mreža zatresla, če bi Suarez po podaji Albe s strani bolje meril "na prvo", a je njegov udarec z levico poletel mimo vratnice. V 74. minuti je Alba poskušal ponoviti vajo in tokrat malce manj z boka iskal Suareza, ki je bil v padcu pred vrati za las prekratek. Lopes je moral v enem naslednjih napadov prisebno ustaviti še močen strel Coutinha z okoli 17 metrov. Messi takoj zatem ni dobro sprejel podaje Suareza, sicer bi bil sam pred vrati, zato pa je v nadaljevanju akcije našel Nelsona Semeda, ta pa Albo, čigar polvolej spet ni bil dovolj natančen.

Barcina klop je za zadnjih deset minut rednega dela tekme aktivirala tudi Vidala, medtem ko so gledalci v Lyonu že "vohali" velik podvig svojih ljubljencev. Ti so se povsem povlekli v obrambne okope. V 85. minuti so ti vzdržali po zaslugi Lopesa, ki je po akciji Messija pod svojo prečko pričakal strel Busquetsa. Nemočen bi bil domači vratar, če bi Suarez bolje podstavil glavo po silovitem strelu Argentinca, ki je sledil že čez kakšno minuto. Messi je svoji ekipi s prodorom priigral še en prosti strel z izjemno ugodnega položaja, a meril zgolj v živi zid, odbite žoge pa prav tako ni uspel spraviti skozi gručo nog.

MVP

Liga prvakov, osmina finala, prva tekma:

Lyon ‒ Barcelona 0:0

POSTAVI

PARI