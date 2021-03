Motivirani Iličić in soigralci nad Real tako, kot najbolje znajo

Prvo tekmo, po kateri so imeli Josip Iličićin soigralci veliko pripomb nad sodniškimi odločitvami (v prvem polčasu je bil kontroverzno izključen Remo Freuler), so pri Atalanti že davno "arhivirali". Trener Bergamčanov Gian Piero Gasperinipred povratnim dvobojem v Madridu ni želel obujati spominov na prvi spopad s španskimi prvaki in 13-kratimi zmagovalci Lige prvakov, ki so kljub debeli uri igre z igralcem več na zelenici edini gol na tekmi za zmago z 1:0 prek Ferlanda Mendyja dosegli šele v 86. minuti.

Veliko prahu je Gasperini dvignil tudi z menjavo Iličića, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, nato pa jo tik pred zmagovitim golom Mendyja tudi zapustil.

Dodatna motivacija

"Real Madrid je favorit, zdaj še toliko bolj. Še vedno se lahko uvrstimo naprej, želimo biti čim bolj konkurenčni," je na novinarski konferenci povedal Gasperini. "Bomo videli, kako se bo tekma odvila, igrali bomo našo igro, z našo identiteto in zamislimi. Zavedamo se, da lahko Real Madrid uporabi različne sisteme, a pripravljeni smo se spopasti z različnimi situacijami. Našega sloga ne bomo spreminjali. Žal nam je, da prve tekme nismo mogli odigrati tako, kot smo si želeli. Morali smo igrati obrambno, a ne moremo razmišljati o tisti tekmi. To je zgodovina,"je nadaljeval.

"Zdaj je težje, a imamo dodatno motivacijo. Želimo se meriti z najboljšimi ekipami na svetu, da bi tako spoznali, na kakšni ravni smo sami. Nikoli nismo spremenili našega pristopa in naše identitete. Lahko bi 'parkirali avtobus' in čakali na priložnost, a to ni naša miselnost. Težko se je meriti z Real Madridom. Ne naredijo veliko napak. So na visoki ravni, to smo videli v Bergamu, jutri pa bomo spet. Oni so favoriti, a govorilo bo igrišče. Smo motivirani. Če bodo razmere prave, bomo poskusili Real Madrid v nasprotju z napovedmi spraviti v težave. Ne moremo pričakovati, da bomo za vsako ceno premagali Real Madrid, to bi bilo prevzetno z naše strani. Moramo ugotoviti, kako jih lahko ustavimo. Želimo odigrati izvrstno tekmo z upanjem, da bo to dovolj proti eni od ekip z največ zmagami."