Liga prvakov pod vse večjim vprašajem: Uefa zaenkrat ostaja pri načrtu A

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je po torkovem sestanku s portugalskim premierjemAntoniom Costodejal, da turnir zaenkrat ne potrebuje alternativnega načrta in da bodo vse tekme na programu med 12. in 23. avgustom na stadionih Benfice in Sportinga v Lizboni, je danes zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Portugalski premier je Slovencu na čelu Uefe ob tej priložnosti dejal, da so v njegovi državi sprejeli vse potrebne ukrepe za varno organizacijo turnirja. Iz te jugozahodne evropske države pa prihajajo zaskrbljujoči zdravstveni podatki, v zadnjem času na Portugalskem dnevno v povprečju potrdijo 321 novih primerov koronavirusa, kar je za tretjino več kot junija.

Največ primerov okužbe so zabeležili prav v portugalski prestolnici, mestne oblasti so zaradi tega v naslednjih dveh tednih uvedle strožje ukrepe za 19 sosesk v severnem delu Lizbone za okoli 700.000 prebivalcev.

V portugalski prestolnici bodo med 12. in 23. avgustom na sporedu vse zaključne tekme Lige prvakov od četrtfinala naprej. V izločilnih bojih bo v četrtfinalu in polfinalu le ena tekma in ne dve, kot je običajno.

V četrtfinale so se že uvrstili Atalanta iz Bergama Josipa Iličića, Atletico Madrid Jana Oblaka, Leipzig Kevina Kampla in PSG. Za ostala štiri mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (Angleži po prvi tekmi vodijo z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (Francozi so v prednosti 1:0) ter Napoli in Barcelona (ekipi sta prvo tekmo odigrali neodločeno z 1:1).