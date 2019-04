Kanal A in VOYO: Po Madridu in Torinu želi Ajax zavzeti še London

Veliko prahu je z eno od svojih izjav pred tekmo dvignil Tottenhamov vezist Lucas Moura. "Pripravljeni smo dati vse od sebe, nato pa upamo, da bomo tako na Sona kot na Harryja Kana lahko računali za drugo tekmo," je dejal Brazilec, njegov trener Mauricio Pochettino pa je nato v smehu komentiral, da Južnoameričan "ni razumel vprašanja". Moura je sicer dodal še: "Moramo biti pametni in iti v tekmo z našo intenzivnostjo iz Premier League. Vseeno mi je, kdo da gol. Upam le, da zmagamo. Najpomembnejša stvar je, da delamo skupaj in vedno damo žogo igralcu, ki je v najboljšem položaju za doseganje zadetka. Smo kot družina."

"Po tem, ko premagaš Juventus in Real Madrid, se ne bojiš nikogar," je za francosko tiskovno agencijo AFPdejal Onana, eden ključnih in s 23 leti tudi eden bolj izkušenih mož v ekipi Ajaxa, ki je na poti do polfinala najprej izločila branilce zadnjih treh naslovov iz Madrida , nato pa še Cristiana Ronalda in Juventus .

Ajax , štirikratni evropski prvak, končne zmage v Ligi prvakov ni okusil že od leta 1995, ko je takrat še golobradi Patrick Kluivert na Dunaju potopil AC Milan z edinim golom finala. Kluivertovi nasledniki bodo z vratarjem Andrejem Onanajem na čelu že v torek zvečer proti Tottenhamu poskušali dokazati, da so se zasluženo prebili v družbo štirih najboljših ekip stare celine, ki tri leta po smrti Johana Cruyffa spet opeva ime nizozemskega velikana.

Za Onanaja (na fotografiji) je to šele prva sezona v skupinskem delu in izločilnih bojih Lige prvakov.

Ajax je še vedno v igri za trojno krono, ki je v Amsterdamu ne pomnijo od Cruyffovih časov, natančneje od leta 1972, ko so drugič v zgodovini kluba stopili na evropski prestol ter osvojili še domačo dvojno krono s prvenstvom in pokalom.

Že po uvrstitvi v skupinski del si je rekel: 'Vau!'

"Če sem pričakoval, da bomo v Evropi prišli tako daleč? Če sem povsem iskren, potem ne! To je moja prva sezona v Ligi prvakov, že ko smo se uvrstili v skupinski del, sem si rekel: 'Vau!'"je iskren Onana. "Rekli smo si, da imamo šest tekem, in da bomo videli, če se nam bo uspelo obdržati v Ligi Evropa!"

Ajax je tokratno evropsko sezono začel že julija s tekmama drugega kroga kvalifikacij proti graškemu Sturmu, nato pa se prek kijevskega Dinama s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičemprebil v skupinski del, kjer je bil v družbi Bayerna do zadnjega v igri celo za prvo mesto. Zdaj lahko s petim evropskim pokalom izenačijo ravno dosežek bavarskega velikana, a seveda jih do madridskega finala in morebitnega zmenka z Barcelono ali Liverpoolom čaka še veliko dela.

Nadzor igre in ohranjanje posesti del filozofije kluba

"Filozofija tega kluba je pomembna za nas in moramo ji ostati zvesti: nadzirati igro, ohraniti posest ... Jasno je, da navijači uživajo v spremljanju tega, mi pa uživamo, ko tako igramo," je pristavil Onana.

S soigralci ga čaka tekma na bleščeče novem stadionu Tottenhama, kjer so Spursi pred nekaj dnevi proti mestnemu tekmecu West Ham Unitedu dobili šele prvi gol in utrpeli prvi poraz po njegovem odprtju (0:1). Dodaten motiv za goste bo dejstvo, da po letošnjem poletju nič več ne bo tako, kot je bilo, saj bodo vrste nizozemskih podprvakov zapustili številni vidni posamezniki aktualne sezone: vezist Frenkie de Jong je že podpisal z Barcelono, srednji branilec Matthijs de Ligt, ki je odločil četrtfinalni obračun z Juventusom, pa bi se rojaku lahko že kmalu pridružil na Camp Nouu. Vprašljiva je tudi prihodnost Onanaja, Hakima Ziyecha, Davida Neresa...

"Jasno je, da je to naš cilj. Ne le sam po sebi, a tudi za nas osebno, ker bo po tej sezoni odšlo veliko igralcev. Pomembno nam je, da naredimo nekaj velikega. Če to pomeni, da bomo osvojili trojno krono, potem bi bilo to nekaj preprosto prekrasnega,"še pravi Onana.

TEKMA