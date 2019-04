Pochettino nasmejan: Da bo Kane nared? Lucas ni razumel vprašanja

Tottenham bo moral z Nizozemci tako kot v infarktnem četrtfinalu proti Manchester Cityju igrati brez prvega strelca in kapetana Harryja Kana , ki ga zaenkrat izvrstno nadomeščata Južni Korejec Son Heung-min in Španec Fernando Llorente .

"Obupno si želim trofejo. Pa če je to pokal FA, ligaški pokal ali kaj drugega. V minulih petih letih smo poskušali. Če od mene zahtevate, da klub popeljem na naslednjo raven, na kateri sta Real Madrid in Barcelona, potem ne gre le za osvajanje enega pokala, gre za to, da si v tekmovanju, kakršna je Liga prvakov, kandidat za zmago ali pa si kandidat za zmago v Premier League. Moramo spoštovati naše nasprotnike. Ajax si povsem zasluži biti tu, kjer je, tekma bo zelo izenačena."

'Obupno si želim trofejo' "Vso sezono smo bili vedno zelo konkurenčni tudi brez poškodovanih. Ni dvoma, da je Harry Kane eden najboljših, in da ga bomo pogrešali. To je situacija, v kateri ekipi ne moreš ponuditi boljše možnosti. Moramo poiskati rešitev, zelo smo omejeni, a vedno z zelo visoko samozavestjo," je nadaljeval Pochettino.

Bo Kane nared že za drugo tekmo?

Skupaj s Pochettinom je na novinarski konferenci govoril tudi napadalni vezist Lucas Moura, ki je močno namignil, da bi lahko bil Kane nared za morebitni finalni obračun v Madridu z zmagovalcem para Barcelona-Liverpool ali celo za povratno tekmo z Ajaxom v Amsterdamu.

"(smeh) Moura ni razumel vprašanja. Je pa to bilo predrzno vprašanje," je o tej temi povedal nasmejani argentinski trener. "Harryju Kanu gre zelo dobro. Njegovo okrevanje poteka dobro. Začel je malce teči. A ne moremo ustvariti ideje, ki je ne moremo doseči. Je v dobrem stanju in bomo videli, kaj se bo zgodilo."

'Lahko dosežemo karkoli'

Poleg Kana bo na prvi tekmi v Londonu manjkal tudi v zadnjih tednih izjemni južnokorejski napadalec Son, ki je kaznovan, poškodovani so tudi branilec Serge Aurier, srednji vezist Harry Winks in napadalni vezist Erik Lamela. Napadalec Vincent Janssen, ki je nedavno po dolgem času spet dobil priložnost na tekmi Premier League, nima pravice nastopa, medtem ko sta vezist Moussa Sissoko in branilec Jan Vertoghen močno vprašljiva.

"Naš moštveni duh je takšen, da lahko dosežemo karkoli in vse je mogoče. To je naša moč,"še pravi Pochettino."Imamo izvrstno priložnost, da lahko tu igramo polfinale, to se ni zgodilo pogosto. Prvič smo v polfinalu Lige prvakov, zato moraš pokazati spoštovanje do tekmovanja in nasprotnika, ker bo težko. Za to tekmo je nemogoče biti utrujen. Tako je razburljivo. Vse pa je v glavi."

