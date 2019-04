Ten Hag vrača udarec Angležem: 'Mi dobimo 10 milijonov, kaj pa oni?'

Ajaxov trener Erik ten Hag je na novinarski konferenci pred torkovo tekmo polfinala Lige prvakov s Tottenhamom priznal, da preboja katere od nizozemskih ekip med štiri najboljše na stari celini pred sezono ni mogel napovedati nihče. Ten Hag se je odzval tudi na pritožbe iz londonskega tabora glede razporeda, ki jim pred torkovim obračunom ni šel na roko.

Evropska pot Ajaxa je v tej sezoni Lige prvakov vodila skozi skoraj vse največje nogometne prestolnice stare celine. Po tem, ko so se Nizozemci zelo dobro upirali Bayernu na obeh tekmah v skupinskem delu, so varovanci Erika ten Hagav izločilnih bojih še dvignili svojo raven in po branilcu zadnjih treh naslovov in 13-kratnemu prvaku Real Madridu izločili še Juventus, ki je imel s Cristianom Ronaldomspet smele načrte v boju za izmuzljivo lovoriko z velikimi ušesi. VERJETNOST "Če živimo sanje? Ja, seveda. Želimo nadaljevati s to krivuljo,"je ob zadnjem druženju z mediji v ponedeljek na Tottenhamovem stadionu povedal Ten Hag. "Seveda je izjemno, da smo v polfinalu Lige prvakov. Nihče ne bi mogel tega napovedati na začetku sezone, da bo nizozemska ekipa na koncu v polfinalu Lige prvakov. Če pa si to kot klub ti, pa tudi zaradi načina, na katerega smo prišli do te točke, mislim, da je to preprosto prekrasna izkušnja,"je nadaljeval.

Ten Hag (na fotografiji) nadzira zadnji trening svojih varovancev v Londonu. FOTO: AP

'Ne počivamo zgolj na naših lovorikah'

"S tem tudi dozoriš. To je nekaj izvrstnega zate. To lahko dodaš v svojo orožarno. Mislim tudi, da je to tudi moto naše ekipe. Nekaj smo že dosegli, a želimo si storiti še veliko več. Želimo se še izboljšati. Ne počivamo zgolj na naših lovorikah. Želimo se le izboljševati vsak dan in vsak dan se moramo izboljšati še bolj,"pravi šele 49-letni strateg. Veliko prahu je, vsaj v Veliki Britaniji, dvignilo dejstvo, da so Ajaxu vodilni pri nizozemski Eredivisie tudi tokrat šli na roko in prestavili njihovo ligaško preizkušnjo ter aktualnim podprvakom omogočili teden dni počitka pred gostovanjem v Londonu. Nizozemski velikan se sicer še vedno bori na vseh frontah, v prvenstvu z branilcem naslova PSV Eindhovnom, v pokalu pa bo finalni obračun odigral z ekipo Willem II.

Razposajeni Frenkie de Jong (v sredini) s soigralci na Tottenhamovem stadionu. FOTO: AP