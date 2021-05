Tuchel: Ramosov nastop bi pomenil veliko razliko

"Vsi čutimo, da bi lahko bili še boljši. Zdaj so si nekateri igralci odpočili, imeli smo tri dni premora, naš cilj pa je, da to intenzivnost ohranimo vso tekmo. To je polfinale, pritisk je, zato je nujno, da v tekmo vstopimo s samozaupanjem, sicer ne bi imeli možnosti," je pred povratnim srečanjem, ki bo dalo odgovor na vprašanje, kdo bo drugi finalist, razlagal Thomas Tuchel .

'Pomembnejši od postavitve Reala bo naš pogum'

Na drugi strani je pod velikim vprašajem kapetan Sergio Ramos, čigar odsotnost se je na prvi tekmi še kako poznala, pred povratnim srečanjem pa je že treniral z galaktiki."Ali bo igral? To je težko vprašanje, na katero preprosto ne znam odgovoriti. Ali bo drugače, če bo zaigral? Zagotovo. Je kapetan najuspešnejša ekipe v zadnjih letih. A ne smemo razmišljati o tem. Mislim, da bo začel, in na to se moramo pripraviti,"je dejal 47-letni trener, ki ima pogodbo s Chelseajem do konca prihodnje sezone. Na vprašanji, ali jo bo podaljšal in kdaj, pa ni ponudil odgovora.

Njegov tekmec na drugi strani, Zinedine Zidane, se je v zadnjih tednih izkazal s številnimi formacijami, ki jih je uporabil kot odgovor na nasprotnikove taktike. Tako še ni povsem jasno, za katero taktično inačico se bo odločil Zizou, Tuchel pa pravi, da to v nobenem primeru ne bo odločilno:"Nisem prepričan, ali bodo igrali 5-3-2 ali morda 4-3-3. Marsikaj je odvisno od te odločitve. A verjamem, da bo pomembnejše, kako bomo igrali mi in ali bomo dovolj pogumni."