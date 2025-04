PSG pred povratno tekmo obljublja napadalno igro in gole

PSG se je na domači tekmi presenetljivo znašel v zaostanku, za preobrat pa so v nadaljevanju poskrbeli Desire Doue , Khvicha Kvaratskhelia , Nuno Mendes . A serijski francoski prvaki se s tem niso zadovoljili. "Dobili smo prvo tekmo, ampak to ni dovolj. Naš cilj je zmaga. Želimo pokazati, da si resnično zaslužimo polfinale. Radi igramo tako doma kot tudi v gosteh. Za nas to ni problem, ampak dodatna motivacija. Pripravljeni smo trpeti, če nas bo to pripeljalo do zmage," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal trener Luis Enrique .

Španski strokovnjak je lahko s predstavami svoje ekipe v letošnji sezoni več kot zadovoljen. PSG po odhodih svetovnih zvezdnikov, kot so Lionel Messi, Neymar Junior in Kylian Mbappe, igra lepše kot kadarkoli. Parižani so na zadnjih 28 tekmah vknjižili 26 zmag, Ousmane Dembele pa je v tem obdobju v povprečju dosegel natanko gol na tekmo. "Želim odločati tekme, zabijati gole in asistirati soigralcem. Na pomembnih tekmah se pokaže, kdo je pravi igralec. Pot do trofeje je še dolga, ampak prva lovorika v Ligi prvakov za PSG je zame velika motivacija," je povedal Dembele, ki se je v nadaljevanju pridružil besedam trenerja in zatrdil, da je danes cilj nova zmaga: "Ne bomo branili prednosti in svoje igre prilagajali rezultatu prve tekme. Igrali bomo na zmago."