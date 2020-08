Flick z ekipo na zadnji trening: PSG je zelo podoben Barceloni

To so Bavarci prvič osvojili leta 2013 pod taktirko legendarnega Juppa Heynckesa , prav nihče pa si po Flickovem novembrskem prihodu ni upal napovedati, da bo sledil tako uspešen zaključek sezone, v kateri je na klopi rdečih nasledil Hrvata Nika Kovača . Še pod taktirko Kovača so Bavarci sicer v skupinskem delu s kar 2:7 premagali londonski Tottenham, v četrtfinalu v Lizboni pa so proti Barceloni pod Flickovo taktirko prestavili še za prestavo višje in slavili s kar 8:2. Prav s Katalonci trener Flick vidi veliko vzporednic, ko je analiziral igro PSG.

'Zelo so podobni Barceloni'

"Moramo biti pripravljeni na to, da ne bomo puščali veliko prostora našim tekmecem. Ogledali smo si njihove tekme in zavedamo se njihove kakovosti, zelo so podobni Barceloni. Lyon kljub vsemu igra v drugačnem slogu. (PSG) pa igra v izvrstnem ritmu in ima neverjetne nogometaše,"je opozoril. "Veseli smo, da lahko igramo proti eni najboljših ekip na svetu, proti enemu najboljših trenerjev. Zelo cenim (Thomasa) Tuchla. To je izvrstna in zelo hitra ekipa z odličnimi igralci. Komaj čakamo na jutrišnjo tekmo in poskušali bomo dati vse od sebe, saj lahko tekmo dobimo le v primeru, da bomo vsi stoodstotni."

Glede pripravljenosti bočnega branilca Benjamina Pavardaje Flick priznal, da "ni prepričan", da bo Francoz nared za igranje od prve minute. Omenil je tudi Ivana Perišića, Philippa Coutinhain Kingsleyja Comana, ki so se v Lizboni že izkazali.

"Čakamo na današnji trening. Perišić, Coutinho in Coman so vsi opravili zelo dobro delo in dokazali, kako pomembni so. Jutri nas čaka tretja tekma v enem tednu in jasno je, da bomo morali to vzeti v obzir. A vse odločitve bomo sprejeli po treningu,"je dodal Flick.