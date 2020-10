United z lepimi spomini na zahtevno gostovanje, PSG opravičuje vlogo favorita

Čakanja je konec. Drevi bodo travnate zelenice širom Evrope gostile prve dvoboje nove sezone lige prvakov. Manchester United bo v derbiju gostoval na Parku princev, kjer je marca lani pripravil enega največjih preobratov zadnjih let za napredovanje v četrtfinale. Vezist Fred je dejal, da se tistega večera spominja, kot bi bilo včeraj, trener Ole Gunnar Solskjaer pa opozarja, da so vloge tokrat povsem spremenjene. Prenos spektakla bo od 20.40 dalje na VOYO in Kanalu A.

icon-expand Marcus Rashford je v 94. minuti odločil potnika v četrtino finala v sezoni 2018/2019, tudi tokrat pa bo eno glavnih orožij v napadu rdečih vragov. FOTO: AP Manchester United je po sezoni odsotnosti znova nazaj v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Novo sezono bo začel v Parizu, kjer ga bo pričakal finalist lanske sezone PSG. Domači so v vlogi izrazitih favoritov, a imajo rdeči vragi na Park princev odlične spomine, ki jih bodo nocoj skušali še nadgraditi. Brazilski vezist Fred, ki je na že omenjeni tekmi izpred dveh sezon odigral vseh 90 minut, je mnenja, da bi si moral United vsako sezono nujno priigrati nastop v ligi prvakov: "To je zares izjemno tekmovanje. Nekaj, pri čemer klub, kot je Manchester United, niti eno sezono ne bi smel manjkati." "Na PSG imam seveda odlične spomine. Tiste marčevske noči se spominjam, kot bi bilo včeraj. Uspel nam je veličasten preobrat po slabi domači tekmi. Tako bi morali vselej igrati. To se od tako velikega kluba tudi pričakuje," se dogodkov izpred leta in pol spominja Fred, ki se nadeja pozitivnega uvoda v novo sezono. "Upam, da nam bo uspel dober start. Naš cilj je seveda jasen – napredovanje v osmino finala. Za kaj takega pa bo treba čim prej začeti zbirati točke." PREBERI ŠE Solskjaer v boj s PSG-jem s sladkimi skrbmi: Imamo veliko dobrih nogometašev Manjka steber obrambe, izkušeni Urugvajec bo moral na debi še počakati

Rdeče vrage je pred dvema sezonama že vodil zdajšnji trener Ole Gunnar Solskjaer, ki meni, da tedanji dvoboj na današnjega ne bo imel vpliva. "Mi smo drugačna ekipa kot takrat, oni so drugačna ekipa, pa še stopnička, na kateri se bomo pomerili, je drugačna. To je za nas povsem nova situacija, v kateri bo treba pokazati, iz kakšnega testa smo," pravi Norvežan. 47-letni nekdanji napadalec rdečih vragov ima kar nekaj težav s poškodbami svojih fantov. Odsotna bosta napadalca Edinson Cavani, ki je še lani igral za PSG, in Mason Greenwoodter tudi kapetan moštva in prva izbira na položaju centralnega branilca Harry Maguire. V njegovi odsotnosti bo kapetanski trak prevzelBruno Fernandes, je Solskjaer potrdil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Poleg že omenjenih sta v Manchestru ostala tudi Eric Baillyin Jesse Lingard. "Cavani potrebuje še nekaj dni, da bo pripravljen za največje napore. Maguire bo morda nared za sobotno tekmo na prvenstvu, a v Parizu ga gotovo ne bo," je še razkril Solskjaer. Pred Unitedom je sicer peklenski razpored tekem: po PSG-ju bodo v soboto gostovali še na Stamford Bridgeu pri Chelseaju, nato pa sledita domači tekmi z RB Leipzigom v Liga prvakov in Arsenalom v Premier League. Vrhunci povratnega srečanja teh dveh ekip iz sezone 2018/2019, ko so rdeči vragi slavili s 3:1 in si tako priigrali presenetljivo napredovanje: O stanju v taboru domačih smo poročali že v ponedeljek.Thomas Tuchelima prav tako kar nekaj nogometašev, na katere tokrat ne bo mogel računati. Izpostaviti velja predvsem italijanskega kreatorja igre Marca Verrattija. Se pa nemški strokovnjak dobro zaveda, da imajo rdeči vragi kar nekaj posameznikov, ki lahko "napravijo razliko" in so lahko nevarni za vsakega nasprotnika. Več o tem, kaj je Tuchel povedal na novinarski konferenci pred srečanjem, pa si preberite v spodnjem prispevku. PREBERI ŠE Tuchel: Lani smo bili izjemni, a letos se bomo morali dokazati znova Verjetni začetni enajsterici: PSG: Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa; Ander Herrera, Danilo Pereira, Rafinha; Angel Di María, Kylian Mbappe, Neymar

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Axel Tuanzebe , Luke Shaw; Nemanja Matić, Paul Pogba, Juan Mata, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial