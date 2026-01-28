Naslovnica
Liga prvakov

Newcastle bo na Parku princev iskal presenečenje

Pariz, 28. 01. 2026 17.25 pred dvema minutama 1 min branja 3

Avtor:
A.M.
PSG - Newcastle

Danes zvečer bodo na sporedu tekme zadnjega kroga ligaške faze Lige prvakov, na Kanalu A in VOYO pa si boste lahko ogledali obračun, na katerem se bosta za mesto v osmini finala pomerila PSG in Newcastle. S studijskim delom začnemo ob 20.10, z vami pa bosta Sanja Modrić in Milenko Ačimović.

PSG in Newcastle imata pred zadnjo tekmo ligaškega dela enako število točk in enako razliko v zadetkih. Trenutno sta na šestem oziroma sedmem mestu, zmagovalec tekme pa bi se skoraj zagotovo neposredno uvrstil v osmino finala. V primeru remija se zna zgoditi, da bosta obe ekipi mesto med najboljšimi 16 ekipami iskali v play-offu, vsekakor pa bo dodatni dve tekmi moral odigrati morebiten poraženec današnje tekme.

PSG - Newcastle
PSG - Newcastle
FOTO: 24ur.com

Ekipi sta se med evropsko elito že merili v skupinskem delu v sezoni 2023/24, ko sta bili v skupini smrti skupaj z Borussio in Milanom. Medsebojna tekma v Parizu se je končala z izidom 1:1, na Otoku pa je Newcastle slavil s 4:1. "Želimo uživati v vseh vzponih in padcih. Smo popolnoma osredotočeni, pred nami je izjemna tekma. Naš edini cilj je zmaga," je pred tekmo povedal trener srak Eddie Howe.

Preberi še Enrique ne dvomi v zmago: Izjemno moštvo smo, kar bomo znova dokazali

V preteklih dneh je bilo pri Parižanih pod vprašajem veliko članov začetne enajsterice, med njimi Achraf Hakimi, Nuno Mendes in Joao Neves, ki bodo po zadnjih informacijah v prvi postavi. Zaradi poškodbe bo manjkal Fabian Ruiz, na drugi strani pa je ob nekaj poškodovanih vprašljiv tudi eden izmed glavnih zvezdnikov, Bruno Guimaraes.

PSG - Newcastle
PSG - Newcastle
FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov psg newcastle

Enrique ne dvomi v zmago: Izjemno moštvo smo, kar bomo znova dokazali

KOMENTARJI3

NoriSušan
28. 01. 2026 17.50
Zna bit zanimivo ampak pomoje 3:1 za PSG nebi smelo bit preveliko presenečenj.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
28. 01. 2026 17.43
Ali je FC Albacete boljša ekipa od FC Alcoyane ?...Zanimivo vprašanje tudi za manucaa , ki pa tudi meni ,da je to brezpredmetno, če je nasprotnik kraljevi klub
Odgovori
0 0
NoriSušan
28. 01. 2026 17.55
Odvisno v katerem segmentu kraljuješ. Real tukej verjetno cilja še na kej drugega kot nogomet. Morjo dodatno dejavnost prjavt. Sam valda bi pa Real oboje zmagu če bi igral kšn kraljevi pokal naprimer. Ne bi kšn Albacete preseneti 3:2
Odgovori
0 0
bibaleze
