Newcastle bo na Parku princev iskal presenečenje

PSG in Newcastle imata pred zadnjo tekmo ligaškega dela enako število točk in enako razliko v zadetkih. Trenutno sta na šestem oziroma sedmem mestu, zmagovalec tekme pa bi se skoraj zagotovo neposredno uvrstil v osmino finala. V primeru remija se zna zgoditi, da bosta obe ekipi mesto med najboljšimi 16 ekipami iskali v play-offu, vsekakor pa bo dodatni dve tekmi moral odigrati morebiten poraženec današnje tekme.

PSG - Newcastle FOTO: 24ur.com

Ekipi sta se med evropsko elito že merili v skupinskem delu v sezoni 2023/24, ko sta bili v skupini smrti skupaj z Borussio in Milanom. Medsebojna tekma v Parizu se je končala z izidom 1:1, na Otoku pa je Newcastle slavil s 4:1. "Želimo uživati v vseh vzponih in padcih. Smo popolnoma osredotočeni, pred nami je izjemna tekma. Naš edini cilj je zmaga," je pred tekmo povedal trener srak Eddie Howe.

V preteklih dneh je bilo pri Parižanih pod vprašajem veliko članov začetne enajsterice, med njimi Achraf Hakimi, Nuno Mendes in Joao Neves, ki bodo po zadnjih informacijah v prvi postavi. Zaradi poškodbe bo manjkal Fabian Ruiz, na drugi strani pa je ob nekaj poškodovanih vprašljiv tudi eden izmed glavnih zvezdnikov, Bruno Guimaraes.

PSG - Newcastle FOTO: 24ur.com