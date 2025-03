Real Madrid – evropska nočna mora Atletica

Real Madrid in Atletico Madrid sta se v zadnjih 11 letih med evropsko elito srečala kar štirikrat. Najznamenitejši izmed omenjenih obračunov je prav prvi, ko sta se kluba v sezoni 2013/14 pomerila v finalu. Atleti so takrat povedli preko Diega Godina in vodili vse do 93. minute, ko je po strelu z glavo podaljške izsilil Sergio Ramos. Gol v izdihljajih rednega dela je varovance Diega Simeoneja povsem uničil, galaktiki pa so jih v podaljšku kaznovali še s tremi zadetki in osvojili jubilejni deseti naslov v Ligi prvakov.