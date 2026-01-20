Dan za derbi kroga: Inter ali Arsenal?

Arsenalu gre v tej sezoni vse po načrtih, tako v domačem prvenstvu kot tudi med elito stare celine. Na šestih tekmah so vknjižili šest zmag, še bolj občudovanja vreden pa je podatek, da so zabili 17 golov in prejeli le enega. Tudi milanski Inter je sezono v Ligi prvakov začel odlično in bil po štirih obračunih stoodstoten, nato jih je v španski prestolnici premagal Atletico z 2:1, nazadnje pa so doma z izidom 0:1 klonili proti Liverpoolu. Če se želijo neposredno uvrstiti v osmino finala, je nujno, da poskrbijo, da londonski nogometni velikan po sedmem krogu ligaške faze ne bo več stoodstoten.

To, da je cilj zmaga, je potrdil tudi trener milanske zasedbe Cristian Chivu: "Čim prej bi radi zagotovili napredovanje v Ligi prvakov. Potrebujemo še nekaj osvojenih točk v želji, da pridemo do neposredne uvrstitve." Jasno bodo želeli tri točke osvojiti tudi Londončani, ki po koncu ligaške faze ciljajo na prvo mesto, ki bi jim v nadaljevanju prineslo na papirju lažjega nasprotnika. "Inter je izgubil zadnji dve tekmi v Ligi prvakov, pred tem pa je bil zelo zanesljiv. Prepričan sem, da bodo naredili vse, da osvojijo vse tri točke in se približajo osmini finala. Mi bomo tekmo vzeli zelo resno. Navkljub našemu predčasnemu napredovanju pa ne bo popuščanja," je pred tekmo povedal Mikel Arteta, ki na klopi Arsenala sedi že vse od leta 2019.

S prenosom današnjega spektakla na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30, v studijskem delu bosta tokrat z vami Andraž Hočevar in Dejan Grabič.