Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Dan za derbi kroga: Inter ali Arsenal?

Milano, 20. 01. 2026 17.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Inter - Arsenal

Največ pozornosti v sedmem krogu ligaške faze najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu bo pritegnila tekma med Interjem in Arsenalom. Topničarji so s stoodstotnim izkupičkom sami na vrhu lestvice Lige prvakov, nerazzurri pa so z 12 točkami na 6. mestu in nocoj nujno potrebujejo zmago. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Inter - Arsenal na Kanalu A in VOYO
Inter - Arsenal na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com

Arsenalu gre v tej sezoni vse po načrtih, tako v domačem prvenstvu kot tudi med elito stare celine. Na šestih tekmah so vknjižili šest zmag, še bolj občudovanja vreden pa je podatek, da so zabili 17 golov in prejeli le enega. Tudi milanski Inter je sezono v Ligi prvakov začel odlično in bil po štirih obračunih stoodstoten, nato jih je v španski prestolnici premagal Atletico z 2:1, nazadnje pa so doma z izidom 0:1 klonili proti Liverpoolu. Če se želijo neposredno uvrstiti v osmino finala, je nujno, da poskrbijo, da londonski nogometni velikan po sedmem krogu ligaške faze ne bo več stoodstoten.

Preberi še V taboru Interja o topničarjih z izbranimi besedami: 'Gre za najboljšo ekipo v Evropi'

To, da je cilj zmaga, je potrdil tudi trener milanske zasedbe Cristian Chivu: "Čim prej bi radi zagotovili napredovanje v Ligi prvakov. Potrebujemo še nekaj osvojenih točk v želji, da pridemo do neposredne uvrstitve." Jasno bodo želeli tri točke osvojiti tudi Londončani, ki po koncu ligaške faze ciljajo na prvo mesto, ki bi jim v nadaljevanju prineslo na papirju lažjega nasprotnika. "Inter je izgubil zadnji dve tekmi v Ligi prvakov, pred tem pa je bil zelo zanesljiv. Prepričan sem, da bodo naredili vse, da osvojijo vse tri točke in se približajo osmini finala. Mi bomo tekmo vzeli zelo resno. Navkljub našemu predčasnemu napredovanju pa ne bo popuščanja," je pred tekmo povedal Mikel Arteta, ki na klopi Arsenala sedi že vse od leta 2019.

S prenosom današnjega spektakla na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30, v studijskem delu bosta tokrat z vami Andraž Hočevar in Dejan Grabič.

Inter - Arsenal na Kanalu A in VOYO
Inter - Arsenal na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga prvakov, ligaški del, sedmi krog, izid:

Inter - Arsenal

nogomet liga prvakov inter arsenal sedmi krog

Liga prvakov je nazaj, koga umestiti v ekipo?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Star, a izklesan kot grški bog
Star, a izklesan kot grški bog
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450