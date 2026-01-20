Naslovnica
Zgodba se razvija

Bodo/Glimt ponižal Manchester City

Bodo, 20. 01. 2026 20.35 pred eno minuto 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Bodo/Glimt - Manchester City

Na prvi tekmi torkovega sporeda sedmega kroga ligaške faze Lige prvakov je Kairat Almaty z izidom 1:4 izgubil proti Club Bruggeju. Na drugi tekmi sta se pomerila Bodo/Glimt in Manchester City, norveški malček pa je presenetljivo slavil s 3:1.

Predzadnji krog ligaškega dela najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu sta ob 16.30 odprla Kairat Almaty in Club Brugge. Gostje so bili po dobre pol ure igre nagrajeni za napadalnejšo igro in povedli prek Aleksandra Stankovića, prednost belgijske zasedbe pa je nekaj minut kasneje povišal Hans Vanaken. V drugem delu tekme sta se pri gostih med strelce vpisala še Romeo Vermant in Brandon Mechele, v izdihljajih pa je s častnim golom kazahstanske zasedbe končni izid 1:4 postavil Adilet Sadybekov.

Bodo/Glimt - Manchester City
Bodo/Glimt - Manchester City
FOTO: AP

Na drugi tekmi Bodo/Glimt gosti Manchester City. Norvežani so povedli v 22. minuti, ko je Ole Blomberg asistiral za zadetek Kasperja Hogha. Omenjena sta nekaj trenutkov kasneje ponovila vajo in podvojila prednost kluba, ki je v lanski sezoni Lige Evropa prišel vse do polfinala. Domačini so hitro po začetku drugega dela tekme ponovno zadeli, a iz prepovedanega položaja, 58. minuta pa je prinesla njihov tretji regularen zadetek. Jens Peter Hauge je po odličnem preigravanju sprožil iz roba kazenskega prostora in z natančnim strelom matiral vratarja sinje modrih.

Tudi v naslednjih minutah je bilo na stadionu Aspmyra, ki sprejme dobrih 8000 gledalcev, zelo pestro. Najprej je Manchester City znižal zaostanek, med strelce se je vpisal Rayan Cherki, nato pa je izkušeni Rodri v razmaku dveh minut napravil dva prekrška za rumeni karton in posledično predčasno zaključil z obračunom. Zatem je v ospredje ponovno stopil Hauge, vnovič natančno meril, a stresel okvir vrat. Bodo je hitro zatem še enkrat zabil iz prepovedanega položaja. Norvežani so tekmo mirno pripeljali do konca in z izidom 3:1 vknjižili prvo zmago med evropsko elito v klubski zgodovini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga prvakov, ligaški del, sedmi krog, izidi:

Kairat Almaty - Club Brugge 1:4 (0:2)

Bodo/Glimt - Manchester City -:- (2:0)

nogomet liga prvakov sedmi krog ligaški del

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
20. 01. 2026 20.11
Pepcek blefercek...se 500mio.eur za okrepitve pa bo mogoce spet polfinale
Odgovori
+0
2 2
Kolllerik
20. 01. 2026 20.25
Dobro je ta tvoj naduvan real dolgo tepel Pepp s svojo četo,.... Revež še zdaj očitno doživljaš hude travme 🤣
Odgovori
0 0
Hachi
20. 01. 2026 20.09
Da kot kapetan dobis pol ure do konca tekme dva taksna rumena kartona, poleg tega pa lovis zaostanek dveh golov, je nedopustno. Na Pepovem mestu ne bi nikoli vec nosil kapetanskega traku.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
