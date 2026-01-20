Bodo/Glimt ponižal Manchester City

Predzadnji krog ligaškega dela najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu sta ob 16.30 odprla Kairat Almaty in Club Brugge. Gostje so bili po dobre pol ure igre nagrajeni za napadalnejšo igro in povedli prek Aleksandra Stankovića , prednost belgijske zasedbe pa je nekaj minut kasneje povišal Hans Vanaken . V drugem delu tekme sta se pri gostih med strelce vpisala še Romeo Vermant in Brandon Mechele , v izdihljajih pa je s častnim golom kazahstanske zasedbe končni izid 1:4 postavil Adilet Sadybekov .

Na drugi tekmi Bodo/Glimt gosti Manchester City. Norvežani so povedli v 22. minuti, ko je Ole Blomberg asistiral za zadetek Kasperja Hogha. Omenjena sta nekaj trenutkov kasneje ponovila vajo in podvojila prednost kluba, ki je v lanski sezoni Lige Evropa prišel vse do polfinala. Domačini so hitro po začetku drugega dela tekme ponovno zadeli, a iz prepovedanega položaja, 58. minuta pa je prinesla njihov tretji regularen zadetek. Jens Peter Hauge je po odličnem preigravanju sprožil iz roba kazenskega prostora in z natančnim strelom matiral vratarja sinje modrih.

Tudi v naslednjih minutah je bilo na stadionu Aspmyra, ki sprejme dobrih 8000 gledalcev, zelo pestro. Najprej je Manchester City znižal zaostanek, med strelce se je vpisal Rayan Cherki, nato pa je izkušeni Rodri v razmaku dveh minut napravil dva prekrška za rumeni karton in posledično predčasno zaključil z obračunom. Zatem je v ospredje ponovno stopil Hauge, vnovič natančno meril, a stresel okvir vrat. Bodo je hitro zatem še enkrat zabil iz prepovedanega položaja. Norvežani so tekmo mirno pripeljali do konca in z izidom 3:1 vknjižili prvo zmago med evropsko elito v klubski zgodovini.