Dinamo izpadel, evropska pravljica Atalante se nadaljuje

Dinamo Zagreb je na nabito polnem Maksimiru odlično začel srečanje. Po akciji, v kateri je sodeloval tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, je izjemen zadetek dosegel španski dragulj Dani Olmo, ki si je s tem nedvomno še nekoliko dvignil svojo vrednost. V 19. minuti so prvič zapretili meščani, a se je po strelu Ilkaya Gündoganaizkazal vratar Dominik Livaković. Po presenetljivem vodstvu so se varovanci Nenada Bjelica zaprli v bunker, za katerega City kar nekaj časa ni imel prave rešitve. V 34. minuti pa je sledil trenutek, ki je spreobrnil srečanje.Gabriel Jesus je storil domneven prekršek nad centralnim branilcem Emirjem Dilvarjem, Avstrijec je obležal v lastnem kazenskem prostoru, gostje pa so ob protestih domačih nadaljevali z igro. Sledil je visok predložek Riyada Mahreza, ki ga je s strelom z glavo kronal prav Brazilec Jesus. Zagrebčani so bili razburjeni, Arijan Ademi je zaradi nasprotovanja sodniku prejel celo rumeni karton, a vse skupaj ni pomagalo. Ostalo je pri 1:1, kar je bil tudi rezultat prvega polčasa.



V drugem delu pa je bilo kaj kmalu jasno, kdo se bo veselil zmage. V začetku 50. minute sta lepo kombiniralaPhil Foden in Jesus, slednji pa je nato po odličnem preigravanju zabil še svoj drugi zadetek. Klasični hat-trick je 22-letnik dosegel le štiri minute kasneje, ko je kronal filigransko podajo Benjamina Mendyjaz leve strani napada. Za končnih 1:4 je v zaključku tekme zabil Foden. Petar Stojanović je igral vso tekmo.

Dinamo Zagreb - Manchester City 1:4 (1:1)

Olmo 10.; Gabriel Jesus 34., 50., 54., Foden 84.

Na drugi tekmi skupine C je Atalanta iskala zmago proti Šahtarju iz Donetska. Prvi polčas je minil brez spremembe rezultata, v drugem pa smo prvi zadetek videli v 66. minuti. Lepo ekipno akcijo gostov je kronal Timothy Castagne. V 77. minuti si je Šahtarjev Dodo privoščil veliko neumnost, ko je po izgubljeni žogi nešportno udaril Rema Freulerja. Sodnik Felix Zwayer ni okleval in je Brazilcu pokazal pot pod prho. Le tri minute kasneje so italijanski predstavniki preko Maria Pašalića kronali številčno premoč. Srečanje je bilo bolj ali manj odločeno, za piko na i in veliko veselje gostujočih navijačev pa je globoko v sodnikovem podaljšku zabil še Robin Gosens. Josipa Iličića zaradi poškodbe ni bilo v kadru. Ukrajinci se kljub porazu še ne poslavljalo od evropskih tekmovanj, saj se na račun tretjega mesta v skupini selijo v Ligo Evropa. Dinamo je s štirimi točkami končal na četrtem mestu.

Šahtar Donetsk - Atalanta 0:3 (0:0)

Castagne 66., Pašalić 80., Gosens 90.

RK: Dodo 77.

Lestvice skupin