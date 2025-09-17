PSG uničil Atalanto, Bayern porazil Chelsea, Inter ugnal Ajax

Drugi dan prvega kroga ligaškega dela Lige prvakov je postregel z novimi odličnimi obračuni in fantastičnimi zadetki. Edini slovenski nogometaš v letošnji izvedbi Lige prvakov Jan Oblak je v uvodnem krogu z Atleticom gostoval pri Liverpoolu in izgubil z 2:3. Zmagovito je novo sezono začel branilec naslova PSG, zmagala pa je tudi Bayern.

Statistika tekme Bayern - Chelsea FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na enem od derbijev kroga je Bayern München gostil Chelsea. Bavarci so povedli v 20. minuti, ko je Michael Olise podal v kazenski prostor, Trevoh Chalobah pa je žogo preusmeril za hrbet svojega vratarja. Prednost Bayerna je v 27. minuti z enajstmetrovke podvojil Harry Kane, nekaj trenutkov kasneje pa je zaostanek Chelseaja znižal Cole Palmer. V drugem polčasu je angleški zvezdnik Kane s svojim drugim golom zadel za končnih 3:1. Aktualni evropski prvak PSG je doma proti Atalanti povedel po dobrih dveh minutah igre, ko je v polno zadel kapetan Marquinhos. V 39. minuti je prednost Parižanov povišal Khvicha Kvaratskhelia, tik pred odhodom na odmor pa je najstrožjo kazen zapravil Bradley Barcola. Hitro po začetku nadaljevanja je tretji gol pariškega velikana zabil Nuno Mendes, končni izid pa je v 91. minuti postavil Goncalo Ramos.

PSG - Atalanta FOTO: AP icon-expand

Inter je na gostovanju pri Ajaxu povedel v 42. minuti. Hakan Calhanoglu je asistiral, Marcus Thuram pa zadel, omenjena pa sta vajo ponovila v 47. minuti, ko sta postavila končni izid. Močno favorizirani nogometaši grškega Olympiacosa so na domači tekmi proti ciprskemu Pafosu od 26. minute, ko je drugi rumeni karton prejel Bruno, igrali z igralcem več. Kljub temu niso uspeli zadeti, tekma pa se je končala brez golov. Remi smo videli tudi na drugi tekmi zgodnejšega termina, na kateri sta se udarila Slavia Praga in Bodo/Glimt. Za domačine je v 23. in 74. minuti zadel Youssoupha Mbodji, Daniel Bassi je nato znižal zaostanek, končni izid pa v 90. minuti postavil Sondre Fet. Za norveško zasedbo je v 54. minuti najstrožjo kazen zapravil Kasper Hogh.

Liverpool - Atletico Madrid FOTO: AP icon-expand

Na kultnem Anfieldu sta se udarila Liverpool in Atletico Madrid. Redsi so v tej sezoni veliko zabijali v zadnjih minutah tekem, tokrat pa so bili odlični na začetku. V 4. minuti je prosti strel izvedel Mohamed Salah, žoga pa se je po njegovem strelu od Andyja Robertsona odbila za hrbet Jana Oblaka. Nekaj trenutkov kasneje sta Salah in Ryan Gravenberch lepo izigrala špansko obrambo, egipčanski zvezdnik pa je zadel za 2:0 in premagal nemočnega slovenskega vratarja. Zaostanek colchonerosov je v izdihljajih prvega dela znižal Marcos Llorente. Slednji je v 81. minuti z izjemnim golom poskrbel za izenačenje, zmago pa je Liverpoolu v 92. minuti priboril kapetan Virgil van Dijk.

Liga prvakov, sreda, 17. 9. 2025, izidi: