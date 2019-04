Tottenham bo na Etihadu branil minimalno prednost, Kane poškodovan

V tekmo so odločneje vstopili gostje. City je do prvega resnega strela prišel že v 1. minuti. Nevarno je zapretil kapetanDavid Silva, ki je bil v prepovedanem položaju. Varovanci Pepa Guardiole so pritisk na domača vrata stopnjevali, Tottenham pa je do edine prave priložnosti v začetku tekme prišel po hitrem protinapadu v 8. minuti, ko je po podaji Mousse Sissokoja čez okvir vrat meril Dele Alli. Pritisk se je gostom obrestoval dve minuti kasneje. Raheem Sterling je z leve strani napada v svojem slogu prodrl proti sredini, kjer je sprožil strel, ki ga je z roko preusmeril Danny Rose. Sprva sicer ni kazalo, da se bo Björn Kuipers odločil za najstrožjo kazen, nanjo je Nizozemec pokazal šele s pomočjo sistema VAR. Odgovornost nase je prevzel najboljši strelec meščanov v tej sezoni Sergio Aguero, a je njegovo namero odlično prebral Hugo Lloris. Zapravljena enajstmetrovka je goste kar nekoliko pretresla, saj so v nadaljevanju pobudo prevzeli Spursi. Harry Kane je svojo priložnost dočakal v 24. minuti, ko je bil z bližine premalo natančen za Edersona. Kmalu zatem je z roba kazenskega prostora poskusil šeHarry Winks, a je njegov strel končal nad gostujočimi vrati.

TEKMA

Drugi polčas se je tako kot prvi začel s priložnostjo gostov iz Manchestra. Sterling je zapretil znotraj kazenskega prostora, Lloris pa je strel rutinirano ubranil. Že v naslednji minuti je sledil zelo nevaren poizkusHeunga-Mina Sona, njegov strel je za malenkost obšel desno Edersonovo vratnico. Korejec je tik za tem še enkrat nevarno zapretil, a je brazilski vratar ostal zbran. V 55. minuti je sledil šok za domačine, saj je po brezkompromisnem startuFabiana Delpha skupil prvi zvezdnik Spursov Harry Kane. Po prejetem udarcu v levi gleženj je angleški reprezentant v bolečinah zapustil igrišče, zamenjal ga je Lucas Moura. City je znova prevzel pobudo, imel kar nekaj polpriložnosti, a bil v samih zaključkih akcij premalo konkreten. Spremembe v igri ni prinesla niti zamenjavaGabriela Jesusa za današnjega osmoljenca Aguera. Kazen za zapravljene priložnosti je prišla v 78. minuti. Christian Eriksenje z lepo podajo našel Sona, ki je izkoristil neodločnost branilca Delpha ter z bližine poskrbel za prvi zadetek v Ligi prvakov na novem Tottenhamovem stadionu. Do zaključka tekme je City sicer poskušal, a resneje Llorisovih vrat ni ogrozil.

Liga prvakov, četrtfinale, prva tekma:

Tottenham - Manchester City 1 : 0 (0 : 0)

Son 78.

POSTAVI