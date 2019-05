Za prenočišče v Madridu tudi 500 evrov na noč, v hotelu pa celo 9000

Igralci Tottenhama, ki so v Madridu že od srede, se bodo na stadion pripeljali iz 15 minut oddaljenega hotela Eurostars Suites Mirasierra. V njem so torej že tretji dan, tako pa so vanj vstopili prvič. Gre za hotel s petimi zvezdicami, ki ima vse, kar potrebujejo nogometaši: udobne sobe, restavracijo, telovadnico, zunanji bazen, spa, masaže, privoščijo pa si lahko tudi obrazno nego ali pa zahtevajo hrano brez glutena in laktoze. Vseeno so cene presenetljivo nizke: v ponedeljek v delux suiti lahko namreč prenočite že za 113 evrov, medtem ko premium suito z masažno kadjo dobite za 230 evrov. Tako rekoč enake so cene tudi sredi julija in to konec tedna. Le malenkost je dražji hotel ekipe Liverpoola Eurostars Madrid Tower, ki je v Madrid prišla šele danes. Tudi ta, le tri kilometre od konkurence oddaljen hotel, ima vse, kar si lahko želite in za to boste v ponedeljek, natančneje za sobo superior, odšteli 145 evrov, za junior suito pa 265 evrov.

So pa cene ponekod v hotelih le dan pred finalom tako zelo zasoljene, da je nekje potrebno za nočitev plačati kar 9000 evrov.