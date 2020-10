Juventus brez Ronalda do zmage v Kijevu

Atletico Madrid Jana Oblaka bo igral skupaj z branilcem naslova Bayernom v skupini A, kjer sta še Salzburg in Lokomotiv Moskva, Inter s Samirjem Handanovićembo v skupini B skupaj z Realom Madridom, Šahtarjem Donjeckom in Borussio Mönchengladbach. Atalanta z Josipom Iličićem bo igrala v skupini D skupaj z Liverpoolom, Ajaxom in Midtjyllandom, Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem bo v skupini G z Juventusom, Barcelono in Ferencvarosom Mihe Blažiča, Leipzig s Kevinom Kamplom pa v skupini H s PSG, Manchester Unitedom in Istanbulom Basaksehirjem. Sicer pa so v skupini C Porto, Manchester City, Olympiacos in Marseille, v skupini E Sevilla, Chelsea, Krasnodar in Rennes, v skupini F pa Zenit St. Peterburg, Borussia Dortmund, Lazio in Brugge.

V sredo pa še v skupinah od A do D, v 1. krogu bodo tekme Salzburg - Lokomotiva Moskva, Bayern München - Atletico Madrid, Real Madrid - Šahtar Donjeck, Inter Milano - Borussia Mönchengladbach, Manchester City - Porto, Olympiacos Pirej - Olympique Marseille, Ajax Amsterdam - Liverpool in Midtjylland - Atalanta Bergamo.

Osmina finala bo 16. in 17. ter 23. in 24. februarja ter 9. in 10. ter 16. in 17. marca. Četrtfinale bo 6. in 7. ter 13. in 14. aprila, polfinale 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.

Liga prvakov, skupinski del, 1. krog:

- skupina F:

Zenit ‒ Club Brugge 1:2 (0:0)

Horvath 74./ag; Dennis 63., De Ketelaere 90.

- skupina G:

Dinamo Kijev ‒ Juventus 0:2 (0:0)

Morata 46., 82.

Benjamin Verbičje za Dinamo vstopil v 72. minuti.