Tekma z Borussio za Real kot finale: To je najpomembnejša tekma leta

V taboru madridskega Reala samozavesti pred spopadom z Borussio Mönchengladbach ne manjka. Obrambni vezist Casemiroje po zadnjem treningu pred nocojšnjim obračunom dejal, da bo s soigralci tekmo odigral kot številne finalne v zadnjih letih oziroma sezonah. To je za Real dober znak, glede na to, da že zgodovinsko evropske finalne tekme praviloma dobiva, tako je bilo tudi v vseh sezonah pod taktirko trenerja Zinedina Zidana, ki pa je zdaj pod hudim pritiskom.

Samo zmaga stoodstotno zagotavlja napredovanje Realu, medtem ko bi lahko z Borussio tudi "prijateljsko" remiziral in tako izločil milanski Inter, če bi slednji seveda uspel premagati ukrajinski Šahtar Doneck. Vsakršno kalkuliranje bi se lahko ekipama seveda še kako hitro maščevalo, sploh Realu, ki ima od Šahtarja po dveh porazih na medsebojnih obračunih tudi slabši medsebojni izkupiček, kar pomeni, da bi v primeru osvojitve identičnega števila točk napredovali Ukrajinci in ne 13-kratni prvaki.

"Vemo, da je to najpomembnejša tekma leta. Vsi vemo, da je jutri finale. Moramo v tekmo tako, kot da bi bil finale. Pri tem klubu so nas naučili, da finalnih tekem ne igraš, temveč jih zmaguješ,"je dejal Casemiro, eden ključnih členov pri Realovih osvajalskih pohodih v drugi polovici minulega desetletja.

Igrali bodo na zmago

"Ne razmišljamo o ničemer drugem, temveč le o zmagi. Vemo, da nas čaka dober tekmec, ki je na vrhu lestvice, zato moramo to spoštovati. A na igrišče gremo po zmago,"je nadaljeval Casemiro.

Španski mediji so zastrigli z ušesi ob besedah, ki jih je namenil morebitni selitvi v Ligo Evropa. V slednjo bi Real "izpadel" v primeru osvojitve tretjega mesta, Casemiro pa je dejal, da bi v tem primeru Ligo Evropa želel tudi osvojiti in ne bi želel do konca sezone igrati zgolj tekem državnega prvenstva.

Tudi v Ligi Evropa bi želeli naslov

"Če nam ne bo uspelo ostati v Ligi prvakov, bi raje nadaljevali z evropskimi nastopi. V tem primeru bi si želeli osvojiti Ligo Evropa. A o tem sploh ne razmišljamo, razmišljamo le o zmagi in napredovanju,"je priznal 28-letni Brazilec, ki je postregel tudi z razlogom za nestanovitno formo Reala v tej sezoni.

"Nisem tu, da bi iskal izgovore, a vemo, da letos priprave niso bile običajne. Nekatere ekipe v La Ligi igrajo le ob koncu tedna, mi pa igramo vsake tri dni. Nimamo časa za počitek in dogajajo se nam poškodbe. To ne velja le za Real Madrid, tudi številne druge ekipe imajo vzpone in padce. Nemogoče je namreč igrati toliko tekem skupaj. Vemo, da to ni običajna sezona. Imamo veliko tekem, priprave pa niso bile običajne in nismo stroji. Igrati vsake tri dni ni nekaj običajnega, zato je bilo poškodb veliko,"je povedal.

Real se bo lahko na pomembnem obračunu zanesel tudi na pomoč ozdravelega kapetana Sergia Ramosa. Casemiro je po tem, ko je izpostavil prispevek Nacha Fernandezain Raphaëla Varana, vseeno snel klobuk pred zimzelenim poveljnikom bele obrambe.

"Je vodja in naš kapetan. Tu je že dolgo. Moramo tudi pohvaliti tiste, ki so opravljali dobro delo, kot denimo Nacho in Varane. Toda Ramos je najboljši in zelo smo veseli, da je spet z nami,"je še povedal Casemiro.

Liga prvakov, skupina B, 6. krog (prenos ob 20.40 naKanalu AinVOYO):

Ob 21.00:

Real Madrid – Borussia Mönchengladbach -:-*

Verjetni postavi:

Real: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

Borussia: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer, Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.